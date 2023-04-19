研究：矽谷人口續減、老化 組成仍多元

矽谷人口組成多元、教育程度高，但也面臨人口出走與老化的問題。（記者李榮／攝影）

每年定期由「矽谷 聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）」發布的「Silicon Valley Index」的統計報告，是描繪矽谷面貌最有公信力的出版品之一，提供給政界與產業界的領導階層作為決策時的參考，駐舊金山科技組也針對該報告做深入分析。2023年度出爐的統計數字顯示，矽谷的人口近幾年逐漸減少，甚至在疫情前就已經跌為負成長；而自2020年到2021年中，矽谷的人口更是有史以來人口下降最快的一年。

雖然看絕對數字來說，2020年到2021年矽谷共減少了3萬8900人，看似並不算太多，但相比於在成長的都會區，依然是值得關注的趨勢。另外，研究也發現，矽谷的人口趨勢也正在老化。

依照該調查的分析，矽谷人口該時間段出現史上最嚴重的負成長，主要是因為美國的「境內移民 」，也就是搬往美國其他地區工作居住。當然，矽谷依然吸引不少外國人才搬來。就跨國境的移民來說，境外移入矽谷的移民有103%的淨流入。然而，由於境內移民、也就是離開矽谷的人數增加了74%，因此最終是負流出。

矽谷地區65歲以上居民大幅增加，但18歲以下的兒童與青少年卻反向減少。（記者李榮／翻攝）

搬離矽谷的人，究竟去了哪裡？報告顯示，2021年中有26%的居民移出後，還是留在灣區 。其中的12%搬到東灣的阿拉米達縣，6%搬到舊金山，8%則是移至灣區其他地方。另外還有總共21%的移出者，搬到蒙特瑞、沙加緬度等離矽谷不算太遠的區域。

其餘的搬離灣區者，最常搬去的地點則依次是西雅圖、奧斯丁、紐約、達拉斯、波特蘭、鳳凰城，以及拉斯維加斯。

報告中也發現，在2021年時，來自境外移民也首次成為負數；不過在2022年時，從國外移到聖他克拉拉縣與聖馬刁縣的移民人數轉正，增加了8000人。

然而另一個需要留意的重點是，矽谷人口也在老化之中。報告發現，自1991年起，矽谷的出生率就呈下降趨勢，而65歲以上長者數量則是持續增加。65歲以上者的人數自2011以來，已經增加了32%。相對的，18歲以下的青少年與兒童，同期則是減少了8%。

矽谷居民中，國外出生比例近四成，也讓文化上持續多元。（記者李榮／翻攝）

整體來說，以2011年到2021年之間的數據來統計，聖他克拉拉縣與聖馬刁縣在這期間總共只增加了8萬6000位居民。而且，在這些增加的居民之中，有七成五都是55歲以上者。

不過，多元的居民人口組成則依然是矽谷的亮點。矽谷在2019年時，就有39%的居民是外國出生，是200多年以來的史上最高比例，而且此趨勢水平至今依然保持。

就族裔分布上，在聖他克拉拉與聖馬刁兩縣，居民的組成以白人、拉丁裔以及亞裔為主，其中亞裔以華人和印度人最多。矽谷有51%的人口，家中會說英文以外的其他語言；舊金山也有44％會說除了英文以外的其他語言。