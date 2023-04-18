篩查+疫苗 聖馬刁發起「無乙肝運動」

聖馬刁無乙肝倡議被發起，加州有望成為首個徹底消滅乙肝的州。（蘇子文提供）

致力於幫助亞太裔社區對抗乙型肝炎的舊金山「無乙肝運動」（SF Hep B Free）與半島保健中心（Peninsula Health Care District ）共同發起聖馬刁無乙肝倡議，鼓勵社區進行乙肝篩查並接種乙肝疫苗 。

灣區 約有8.1萬居民患有慢性乙型肝炎，乙肝患者患肝癌的機率是正常人的100倍。由於目前篩查率低、感染後無任何症狀的原因，三分之二的感染者並不知道自己被感染，灣區每年因乙肝及其併發症死亡的居民達數百人。

加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）因家族遺傳，自出生以來便攜帶乙肝病毒。「我被告知是健康的乙肝攜帶者，不用擔心什麼，但如果不是無乙肝運動的幫助，我或許不會有今天。」她表示，自己母親的病症最終發展成了肝癌，因篩查發現得早，得以延長壽命。

「每12個亞裔美國人中就有一位是乙肝患者。」馬世雲說，「當感覺到病症時，往往為時已晚，我們不能對乙肝閉口不談，我們需要聽到警報。」

聖馬刁無乙肝倡議計畫通過媒體宣傳、社區外展、醫師教育、乙肝篩查、與零售藥店合作等方式，實現消滅乙肝的目標。

半島保健中心的主席卡佩爾（Lawrence Cappel）表示，消滅乙肝是一場可以獲勝的戰鬥。過去三年的新冠疫情讓人們忽略乙肝的危害，早期篩查和接種疫苗能有效消滅乙肝病毒。

舊金山無乙肝運動執行主任蘇子文（Richard So）表示，加州有希望成為全美第一個真正消滅乙肝病毒的州。「乙肝疫苗在八十年代就被研發出來，並且終身有效，你一生都無需再擔心。如果患者處於患病早期，在病症沒有發展成肝癌前接受篩查，按照醫生的指示進行治療，大多數人仍然可以度過幸福的一生。」

推薦患者進行乙肝篩查和接種疫苗，曾取決於複雜的風險評估，這為醫生和患者都帶來了許多負擔。儘管亞太裔與其他少數族裔是感染乙肝病毒的高風險社區，但並沒有法律要求乙肝的檢測。三項制度的更新為消滅乙肝病毒掃清了障礙。

2021年10月，AB 789法案要求社區診所等基礎醫療設施將乙肝篩查納入基礎醫療服務中。2022年2月，美國疾控中心（CDC）建議19歲至59歲的居民需施打乙肝疫苗，60歲以上居民若無其他疾病風險，也可施打乙肝疫苗。2023年3月9日，乙肝篩查正式被列入CDC的建議中，所有成年人一生中應至少接受一次乙肝篩查。這也被稱之為消滅乙肝的三部曲。