明礬岩公園 即起分階段開放

因受冬季狂風暴雨的破壞，明礬岩公園已經關閉三個多月。（聖荷西市公園、娛樂和鄰里服務部門提供）

聖荷西 市公園、娛樂和鄰里服務部門（PRNS）宣布，明礬岩公園（Alum Rock Park）即日起分階段開放。受冬季狂風暴 雨的破壞，明礬岩公園自去年12月31日起便因道路、小徑和結構問題關閉。

明礬岩公園將分階段重新開放，從本周末對徒步者和騎單車者開始。任何車輛仍不允許進入公園，因為進入公園的唯一道路尚不適合車輛行駛。第一個停車場的停車位有限，先到先得。幾條小徑仍然關閉，並在小徑入口處有清楚的標誌說明。請遊客務必留在指定的開放小徑上以確保安全，並要小心蜱蟲、響尾蛇和毒橡樹。

為準備重新開放，聖荷西環保局（San Jose Conservation Corps）和PRNS專注於清理小徑上倒下的樹木和碎片，公園巡邏員徒步10多英里的小徑以創建用於導航的損壞評估地圖。PRNS將在未來幾個月繼續重新開放Eagle Rock、South Rim和Penitencia Creek等步道 。目前，所有野餐區均不可預訂，先到先得。

PRNS總監奇奇雷利（Jon Cicirelli）表示，很高興開始分階段重新開放明礬岩公園，將這一寶貴資源返還給社區。感謝聖荷西環保局、交通局、公共事業局、志願者和PRNS工作人員，為徒步旅行者和騎單車者做了出色的公園準備工作。

自去年關閉以來，公園內散落著倒下的樹木、巨石碎片，一些小徑被泥石流侵蝕。1月的風暴中，入口處頗受歡迎的好萊塢式招牌也被摧毀，現已拆除。但降雨不斷，這些損失在3月份的風暴中再次加劇，進一步推遲了重新開放的計畫。

第4區市議員科恩（David Cohen）表示，明礬岩公園是所有聖荷西居民的重要娛樂和自然資源。今年前所未有的風暴迫使公園關閉，因為公園遊客的安全是首要任務。科恩感謝PRNS工作人員，努力確保公園內的小徑可以使用，同時感謝民眾在恢復過程中的耐心等待。”