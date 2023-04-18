新冠又現變異株 XBB.1.16病例數升 恐導致兒童結膜炎

專家指出，新冠新變異株XBB.1.16可造成患者出現結膜炎。（Getty Images）

新冠肺炎最近又出現新變異株，可能打破人們希望今年冬季不會出現病例激增的希望。專家擔心，一種罕見的新冠症狀可能與新變異株的出現有關。

Omicron最新亞型病毒株XBB.1.16在美國造成的病例數目上周已上升到可以通報的程度。來自印度 的研究報告認為，美國XBB.1.16病例的增加可能與結膜炎（conjunctivitis）病例增加有關，這些結膜炎患者大多是兒童。

XBB.1.16被認為是到目前為止傳染性最強的Omicron亞型病毒株，最近造成印度新冠病例激增。根據美國疾病防制中心（CDC ）公布的數據，美國上周XBB.1.16病例大增了一倍。

儘管還未有任何研究證實，但世界衛生組織（WHO）疫苗安全網計畫（Vaccine Safety Net）成員瓦西許塔（Vipin M. Vashishtha）指出，印度結膜炎病例有所增加，似乎與XBB.1.16的傳播有關。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）認為，這個現象很有可能導致加州 新冠病例增加。他說：「許多人都沒有預料到今年冬季會再出現一波病例激增。XBB.1.16的出現讓我們有必要重新評估，新冠是否真的已進入地方性傳染病的階段。」

根據專家的觀察，XBB.1.16與29個國家通報的「新冠眼」（COVID eye）症狀有關，研究人員在這些國家的病患眼睛淚膜中發現了XBB.1.16引起的炎症。

馬友診所（Mayo Clinic）臨床病毒學實驗室主任賓尼克（Matthew Binnicker）說：「新病毒株造成的新症狀是讓年輕患者出現結膜炎，或眼睛發紅、發癢，這是過去的新冠病例中沒有見過的。」

CDC指出，XBB.1.16病例目前在美國占新冠病例總數的6%，某些地區可能高達15%，在加州占將近10%。

史丹福大學傳染病學家沙林納斯（Jorge Salinas）說：「這是一種已經被監測了數周的新變種病毒，它已經證明它有能力傳播得更廣泛。與嚴重的症狀相比，如果結膜炎是XBB.1.16主要的臨床症狀，那這未必是壞事。」