我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

新冠又現變異株 XBB.1.16病例數升 恐導致兒童結膜炎

編譯廖宜怡／綜合報導
專家指出，新冠新變異株XBB.1.16可造成患者出現結膜炎。（Getty Images）
專家指出，新冠新變異株XBB.1.16可造成患者出現結膜炎。（Getty Images）

新冠肺炎最近又出現新變異株，可能打破人們希望今年冬季不會出現病例激增的希望。專家擔心，一種罕見的新冠症狀可能與新變異株的出現有關。

Omicron最新亞型病毒株XBB.1.16在美國造成的病例數目上周已上升到可以通報的程度。來自印度的研究報告認為，美國XBB.1.16病例的增加可能與結膜炎（conjunctivitis）病例增加有關，這些結膜炎患者大多是兒童。

XBB.1.16被認為是到目前為止傳染性最強的Omicron亞型病毒株，最近造成印度新冠病例激增。根據美國疾病防制中心（CDC）公布的數據，美國上周XBB.1.16病例大增了一倍。

儘管還未有任何研究證實，但世界衛生組織（WHO）疫苗安全網計畫（Vaccine Safety Net）成員瓦西許塔（Vipin M. Vashishtha）指出，印度結膜炎病例有所增加，似乎與XBB.1.16的傳播有關。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）認為，這個現象很有可能導致加州新冠病例增加。他說：「許多人都沒有預料到今年冬季會再出現一波病例激增。XBB.1.16的出現讓我們有必要重新評估，新冠是否真的已進入地方性傳染病的階段。」

根據專家的觀察，XBB.1.16與29個國家通報的「新冠眼」（COVID eye）症狀有關，研究人員在這些國家的病患眼睛淚膜中發現了XBB.1.16引起的炎症。

馬友診所（Mayo Clinic）臨床病毒學實驗室主任賓尼克（Matthew Binnicker）說：「新病毒株造成的新症狀是讓年輕患者出現結膜炎，或眼睛發紅、發癢，這是過去的新冠病例中沒有見過的。」

CDC指出，XBB.1.16病例目前在美國占新冠病例總數的6%，某些地區可能高達15%，在加州占將近10%。

史丹福大學傳染病學家沙林納斯（Jorge Salinas）說：「這是一種已經被監測了數周的新變種病毒，它已經證明它有能力傳播得更廣泛。與嚴重的症狀相比，如果結膜炎是XBB.1.16主要的臨床症狀，那這未必是壞事。」

印度 加州 CDC

上一則

灣區捷運防逃票 砸9000萬換閘機系統

下一則

涉加州多起大規模槍擊案 17嫌落網

延伸閱讀

彭博：蘋果上年度印度銷售額約60億美元 成長近半

彭博：蘋果上年度印度銷售額約60億美元 成長近半
印度發生迷信血案 夫婦造斷頭台自我獻祭

印度發生迷信血案 夫婦造斷頭台自我獻祭
新冠新變異株「大角星」肆虐 印度新增病例連4天破萬

新冠新變異株「大角星」肆虐 印度新增病例連4天破萬
世界向南半球傾斜 印度人口本月起超過中國 

世界向南半球傾斜 印度人口本月起超過中國 
中國圍台實施軍演 印度：支持法治和平解決爭議

中國圍台實施軍演 印度：支持法治和平解決爭議

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59
灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok