灣區捷運防逃票 砸9000萬換閘機系統

灣區捷運將花9000萬更換閘機系統，以防止乘客跳過逃票。（取材自BART網站）

為了給乘客更好的乘車體驗和避免逃票帶來的經濟損失，灣區捷運 （BART）17日宣布已簽署一份9000萬的合同，以更換現有的700多個入口檢票閘機。

多年來，灣區捷運系統一直在想辦法應對長期存在的逃票問題。捷運乘客表示，逃票不只是給捷運公司造成直接的經濟損失，更困擾的是逃票讓乘車環境變得非常惡劣，車廂裡的無家者和犯罪分子增加很多。

華裔乘客Amanda Liu就說，自今年以來在捷運車廂內遭遇了兩次手機被搶。她氣憤失望表示，因早上從東灣到舊金山上班，在車廂內用手機聯絡工作，在到站出口時，手機被犯罪分子從自己的手中奪走，且在很短的時間內發生了兩次，導致現在與幾個同事併車，也不敢再乘坐捷運上下班。

灣區捷運董事會表示，已經與STraffic America公司簽訂了一份價值9000萬元的合同，以更換系統的700多個檢票口。據捷運公司的數據顯示，自2019年以來捷運的載客量下降了60%。逃票現象預計使捷運損失總計數千萬元的收入。

捷運總經理鮑爾斯（Bob Powers）表示，首批簽訂的合同主要側重於新閘機入口的設計、系統集成、原型製作和培訓，但不是安裝。希望到2026年能為所有捷運車站更換新的檢票閘機。

疫情 爆發前，官員就預測灣區捷運未來十年內會出現虧損。最新預測表示，灣區捷運到2025年將出現1億4300萬元預算赤字，2026年赤字會增加到3億元，2028年會再增加至8億元，占目前營運預算的四成左右。

灣區其他交通機構，如MUNI、Caltrain和Golden Gate Transit，也預測未來幾年內會出現巨額赤字。目前灣區每個工作日有超過16萬人乘坐捷運，雖已是疫情爆發後最高，但仍只有2019年的40%左右。