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金山寶多拉樂高賽 官民同樂

記者李怡╱舊金山報導
舊金山市長布里德與活動的演員和參賽小選手們。（記者李怡╱攝影）
舊金山市長布里德與活動的演員和參賽小選手們。（記者李怡╱攝影）

舊金山寶多拉（Portola）鄰里協會（Portola Neighborhood）與舊金山—上海協會（SF-Shanghai Association）、舊金山勞動力發展辦公室（OEWD）、藝術基金（Grants for the Art）等社區組織，16日在該區San Bruno街華美銀行（Bank of West）停車場舉行青少年樂高（Lego）比賽。多位政府官員到場助陣比賽。

活動當天以樂高競賽為主，也有音樂表演、精美攤位，民眾免費參與。加州財長馬世雲、舊金山市長布里德、第九區市議員盧凱莉、多位社區領袖到場出席支持。馬世雲在場送出好萊塢傳奇華裔演員黃柳霜（Anna May Wong）的25分紀念硬幣。

布里德表示，感謝上海協會、寶多拉鄰里協會、中華總商會、市議員盧凱莉和社區領袖的努力，讓這次有意義活動得以開展。寶多拉社區也是眾多華人聚居地，希望豐富多彩社區活動可以帶動越來越多的居民遊客到訪，以帶動社區商戶發展。

寶多拉Portola鄰里協會會長懷斯（Maggie Weis）表示，樂高活動是青少年兒童開發思維的絕佳選擇，可激發他們的無限創造力，同時促進孩子接受STEAM專業，如科學、技術、工程、藝術和數學的概念。希望通過本次活動，更多的家庭、學生、社區民眾和遊客可以多光顧寶多拉區，參加活動的同時，也助力社區內小商業發展。

活動當天除了有免費樂高可以玩，還有精采的現場表演和各式各樣的攤位；包括舊金山勞動力發展辦公室設有一般就業展位、服務業和飯店觀光業、醫療保健工作等展位，也有其他關於建築、烹飪、藝術手工兒童學習電腦編碼等家庭同樂活動和攤位。

現場表演包括11歲和9歲少年組成的海洋樂隊合唱國歌、兒童舞蹈表演以及國際名媛慈善聯合會的慈善旗袍秀。

圖為活動當天前來參加活動的華裔家庭。（記者李怡╱攝影）
圖為活動當天前來參加活動的華裔家庭。（記者李怡╱攝影）

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