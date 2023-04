金山寶多拉樂高賽 官民同樂

舊金山市長布里德與活動的演員和參賽小選手們。(記者李怡╱攝影)

舊金山 寶多拉(Portola)鄰里協會(Portola Neighborhood)與舊金山—上海協會(SF-Shanghai Association)、舊金山勞動力發展辦公室(OEWD)、藝術基金(Grants for the Art)等社區組織,16日在該區San Bruno街華美銀行(Bank of West)停車場舉行青少年樂高(Lego)比賽。多位政府官員到場助陣比賽。

活動當天以樂高競賽為主,也有音樂表演、精美攤位,民眾免費參與。加州 財長馬世雲、舊金山市長布里德、第九區市議員盧凱莉、多位社區領袖到場出席支持。馬世雲在場送出好萊塢傳奇華裔演員黃柳霜(Anna May Wong)的25分紀念硬幣。

布里德表示,感謝上海協會、寶多拉鄰里協會、中華總商會、市議員盧凱莉和社區領袖的努力,讓這次有意義活動得以開展。寶多拉社區也是眾多華人聚居地,希望豐富多彩社區活動可以帶動越來越多的居民遊客到訪,以帶動社區商戶發展。

寶多拉Portola鄰里協會會長懷斯(Maggie Weis)表示,樂高活動是青少年兒童開發思維的絕佳選擇,可激發他們的無限創造力,同時促進孩子接受STEAM專業,如科學、技術、工程、藝術和數學的概念。希望通過本次活動,更多的家庭、學生、社區民眾和遊客可以多光顧寶多拉區,參加活動的同時,也助力社區內小商業發展。

活動當天除了有免費樂高可以玩,還有精采的現場表演和各式各樣的攤位;包括舊金山勞動力發展辦公室設有一般就業展位、服務業和飯店觀光 業、醫療保健工作等展位,也有其他關於建築、烹飪、藝術手工兒童學習電腦編碼等家庭同樂活動和攤位。

現場表演包括11歲和9歲少年組成的海洋樂隊合唱國歌、兒童舞蹈表演以及國際名媛慈善聯合會的慈善旗袍秀。