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勇士季後賽首場吞敗 教頭：2致命原因

記者劉先進╱沙加緬度報導
15日晚的比賽，最後時刻，柯瑞出手三分不中，錯失扳平機會。（記者劉先進 ／攝影）
15日晚的比賽，最後時刻，柯瑞出手三分不中，錯失扳平機會。（記者劉先進 ／攝影）

衛冕冠軍金州勇士15日晚以123比126不敵沙加緬度國王，季後賽首場吞敗。賽後，教頭柯爾說，勇士輸球有兩個致命原因，國王進攻籃板搶了17個，且球隊讓對手罰球太多，光是蒙特（Malik Monk）就罰球14中14。

15日晚的比賽，最後時刻，柯瑞出手三分不中，錯失扳平機會，他全場得到30分。柯爾賽後總結說，球隊投籃選擇並不是問題，「我們有優秀射手，在投籃方面一直很有侵略性，有的投籃很快，但這是比賽的一部分。」

他表示，勇士的進攻籃板是問題之一，讓對手搶了17個（勇士只有9個）。下半場球隊一度領先10分，但他們搶籃板後，再傳給有投籃空間的射手。尤其是第三節國王打出進攻高潮，不少來自搶下進攻籃板後的得分。「這傷害了我們的勢頭。 另外，蒙克罰了14個球，這也是致命的。」

國王新星、首次征戰季後賽的福克斯（De’Aaron Fox）三分8中4入帳38分5助攻。柯爾表示，福克斯賽季三分場均命中率才32%，但在下半場投中所有4個三分，「考慮到比賽中球員的投射能力，防守就像在刀尖上（容易顧此失彼），他投中關鍵投籃，我認為球隊對他的防守不可能有所不同。」

格林表示，必須阻止蒙克利用速度衝擊籃筐，「他急速衝框的次數很多，給防守帶來很大壓力，他是個三分射手，但一直攻擊內線，完成高難度投籃，且罰球14中14。針對福克斯，我們可防守得更好。」

格林在防守國王球員。他表示，針對蒙克的防守要做得更好。（記者劉先進 ／攝影）
格林在防守國王球員。他表示，針對蒙克的防守要做得更好。（記者劉先進 ／攝影）

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