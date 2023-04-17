華裔社區辦歡迎會 認識聖縣新警長強森

聖他克拉拉縣新警長強森（左二）與華人社區交流。（馬蒨君提供）

為了讓華裔 社區與聖他克拉拉縣警局有更深入的了解，僑領馬蒨君組織華裔社區與聖他克拉拉縣警長的歡迎會，讓社區更進一步認識25年以來，第一位聖他克拉拉縣警局的新警長強森（Robert “Bob” Jonsen）。

當日聖他克拉拉縣警局方面，除了警長強森以外，華人 社區相當熟悉的聖他克拉拉縣副警長邦德（Ken Binder）也出席歡迎會。另外，聖他克拉拉縣助理警長多提（Michael Doty）以及助理警長羅格貴茲（Dalia Rodriguez）亦現身。

在前任聖他克拉拉縣警長史密斯離職後，前巴洛阿圖警察 局長強森是在去年聖他克拉拉縣警長選舉中，擊敗原本聖他克拉拉縣警局大隊長詹森（Kevin Jensen），成為第29任的聖他克拉拉縣警長。他是近四分之一世紀以來，聖他克拉拉縣首位新任的民選新警長。

他指出，未來將會繼續維持聖他克拉拉縣的治安。特別是財產犯罪相關，向來是聖他克拉拉縣警局重點的執法項目，必須要給民眾安全感，更希望提供社區良好的環境。另一方面，警局也期待與社區有多方面的溝通與交流，互相了解需求。

包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、夫人雲雯蓁，庫比蒂諾市長魏虹、庫比蒂諾市議員趙良方、佛利蒙高中聯合學區委員寇惠風、僑領陳朝全與賴淑娜夫婦、劉效宏，北加州中文學校聯合會、傑人會等社團逮表都參與。喜福居老闆朱鎮中亦現身致意。

賴銘琪表示，很榮幸有機會與強森等聖他克拉拉縣的警局代表與華裔社區見面，互相認識並了解，並且共同建立更好的社區安全與環境。

主辦的聖荷西台灣同鄉聯誼會會長馬蒨君指出，這次是她個人舉辦警民會面的活動，希望讓華人社區領袖、民選官員，以及駐外代表等能更近一步與聖他克拉拉縣的警局領導交流。她表示，聖他克拉拉縣有大量的移民華人，華人對於治安的議題都非常關心，特別是近來常聽到個是治安事件，以及先前仇亞的社會氣氛，因此有必要讓警局了解華人社區的需求與疑慮，而華人社區也需要更加認識民選的警長與警局領導，一起為社區安全而努力。