我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人租霸專坑房東 建微信群教惡招

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

加州金山非裔巨額賠償計畫 專家：注定失敗

編譯組／綜合14日電
舊金山和加州的賠償計畫可能注定要失敗。（美聯社）
舊金山和加州的賠償計畫可能注定要失敗。（美聯社）

由於非裔家庭受到奴隸制和幾十年種族歧視的影響，加州及地方官員正忙於起草賠償方案的建議，作為向本州非裔居民補償的一種方式，但這些建議最後未必能行得通。

加州的賠償工作組已經花了兩年多的時間研究如何理賠，他們必須在7月1日之前向加州立法機構提出建議。舊金山市議會最近表示，支持該市賠償委員會提出的建議，柏克萊和屋崙的學區也在考慮為學生提供賠償。

舊金山正在討論的大規模賠償方案引起國際社會的關注，該方案包括直接一次性支付500萬元，消除所有個人債務，保證250年內每年有9萬7000元的收入，並有機會以一元的價格購買市內的房屋。

但是，由於美國最高法院的保守派占超級多數，這些賠償建議中的許多計畫，即使正式通過，也很有可能永遠不會真正生效。

對反對賠償方來說，最有可能發揮作用的法律是第14修正案（the 14th Amendment）的平等保護條款（Equal Protection Clause），該條款通常禁止公共機構向某類人提供優於另一類人的待遇。任何按種族分類的政策，在法律術語中被稱為「種族分類」（racial classifications），通常會被視為違反平等保護條款。當政府行為明確基於種族時，法院就會非常懷疑，並且通常會宣布這種政府行為無效。為達到法律標準，政府必須證明他們試圖實施的政策符合 「引人注目的政府利益」，但這是一個非常難達到的標準。 

即使是已被法院反覆確定為服務於令人信服的政府利益的公立大學的平權行動政策，也可能被目前的最高法院在6月份宣布違憲。

其次，如果起草計畫的官員將受益人定義為奴隸的後代，而不是他們的種族，換句話說，如果只有奴隸的後代才有資格獲得賠償，人們可以成功地辯稱，賠償政策與種族無關，這意味著嚴格審查的標準將不適用。

但洛杉磯加大的法律教授麥克爾斯（Jon Michaels）說，他可以預見法院將出於兩個原因推翻基於血統的賠償計畫：首先，接受賠償的人可能不是直接受到傷害的人；第二，實際的傷害發生的時間太長了，並且美國表面上已在種族問題上取得諸多進步，民權運動即為一例。「事實證明，即使是不那麽右翼的法院，也會對改善種族狀況的立法方案越來越敵視。」他說。

不管對加州非裔居民的補償承諾最終如何收場，接受採訪的法律專家們基本同意，即使沒有具體的結果，對話仍然是重要的。

加州 非裔 舊金山

上一則

「贏回執政」 國民黨駐美總支部代表大會28日金山召開

下一則

布里德宣布規畫金山「海灣之家」 5年減少5成無家者

延伸閱讀

受風暴影響的縣加州居民所得稅申報延長至10月16日止

受風暴影響的縣加州居民所得稅申報延長至10月16日止
德州法官墮胎藥限令 大法官擋下 19日將攤牌

德州法官墮胎藥限令 大法官擋下 19日將攤牌
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？
營利大學免學貸和解案 最高法院拒推翻

營利大學免學貸和解案 最高法院拒推翻
思科工程師種姓歧視案 州民權廳駁回 但保留對公司訴訟

思科工程師種姓歧視案 州民權廳駁回 但保留對公司訴訟

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59
迷你巧克力甜筒（Hold the Cone! Mini Ice Cream Cones），售價：3.79元（記者葛歆睿 / 攝影）

Trader Joe's真的很好逛 春季還有限定款

2023-04-07 21:08
10屆自由車世界及全美冠軍鮑伊斯4日在舊金山普里席狄歐國家公園騎車時遭遇車禍。（取材自facebook.com/ejboyes）

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

2023-04-08 08:11
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12

超人氣

更多 >
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？
誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救

誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救