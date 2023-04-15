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「贏回執政」 國民黨駐美總支部代表大會28日金山召開

記者李怡／舊金山報導
四年一度的「中國國民黨駐美國總支部代表大會」將於4月28日在舊金山召開。（記者李怡／攝影）
四年一度的「中國國民黨駐美國總支部代表大會」將於4月28日在舊金山召開。（記者李怡／攝影）

「中國國民黨駐美國總支部第29次代表大會」會前記者會，日前在舊金山國父紀念館召開。會上發布了本次代表大會的準備工作和會議要點，代表大會將於4月28日至30日召開，為期三天。

大會籌備處處長于愛珍表示，四年一度的代表大會，本次會議中心議題是「吸收新血、凝聚僑心、革新黨務、贏回執政」，希望通過本次大會可以做到檢討過去、把握現在、展望未來，將中華民國「自由民主」的特色發揚光大。

會議代表王維表示，本次代表大會除了很明確的中心思想，是從海外向台灣傳達海內外團結一致的決心，希望大家能夠一心支持中國國民黨黨中央所提名出來的總統候選人和立法委員候選人，讓國民黨贏得2024年的重新執政。

中國國民黨海外部副主任鍾維君表示，本次大會有三大亮點：一是會有一個黨務系統報告；因每個地方的組織，比如波士頓的人，只了解當地的黨務系統，但是不了解其他地方如何開展工作，所以會趁此次機會向全美和加拿大的與會代表們講述黨務系統，了解縱橫的聯絡線路。二是各支部都有機會在大會上匯報各支部的工作情況；比如邁阿密、洛杉磯、芝加哥的黨務工作是什麼狀況。第三個重點，預計趁此次代表大會的機會，為明年台灣的大選造勢，達到募款造勢的目的。

鍾維君表示，相信各地都在關心明年的大選，但是要將關心付諸行動，動員大家募款，投票支援黨內候選人。

記者會上宣布，4月28日全美各地黨部代表將集中到舊金山，參加總支部第29次代表大會。總支部系統有21個分部、4個支部，共計25個黨務組織，屆時還邀請直屬系統單位來到舊金山。美國是全海外黨部中最大的，因此本次會議受到國民黨中央的重視，屆時會有中央黨部夏立言副主席、中央海外部陳以信主任、國際事務部黃介正主任、駐美代表處秦日新副代表、中央黨部智庫曾柏文研究員等，出席本次代表大會。

本次大會預計會迎來全國110餘位會議代表來到舊金山，為了讓代表大會有序進行，為與會代表提供舒適的與會環境，會議籌備處還設立布置組、接機組、宴會組、網絡組、新聞組等多個工作小組。

出席會前記者會的代表有于愛珍、趙炳賢、楊子超、呂玉貞、周達昌、王維、楊崑山、陳伯豪、鍾維君等以及大會工作組成員。

出席會前會議的代表們。（記者李怡／攝影）
出席會前會議的代表們。（記者李怡／攝影）

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