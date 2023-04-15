我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

影／日相岸田文雄助選驚傳爆炸聲 警方壓制1男

30歲男加州首府開槍 揚言攻擊州議會被捕

編譯組／沙加緬度電
海沃市30歲的平尼是州府槍擊事件的嫌疑人，目前已被捕。（羅斯維爾警方提供）
海沃市30歲的平尼是州府槍擊事件的嫌疑人，目前已被捕。（羅斯維爾警方提供）

沙加緬度地區的多個執法機構一度搜尋一名海沃男子，據稱他周三（12日）晚上在羅斯維爾（Roseville）和柑橘崗（Citrus Heights）開槍射擊，並威脅要向州議會大廈（California state Capitol）開槍，造成州議會大廈周四（13日）上午關閉。這名嫌犯目前已經落網。

當局確認，海沃市30歲的平尼（Jackson Pinney）是這兩起事件的嫌疑人。據報，周三晚上8點45分左右，一名開著金色F-150的男子開車經過柑橘崗，從他的車裡開槍。大約十分鐘後，羅斯維爾警察抵達Eureka路和Douglas大道的凱瑟羅斯維爾（Kaiser Roseville）婦女兒童醫療中心。警方說，一輛與柑橘崗事件符合的車輛乘員，在駛出停車場時向大樓開槍。

警方稱，有兩發子彈被發現射入該醫療設施的外部，但沒有人受傷，子彈也沒有穿透大樓。一些消息來源稱，嫌疑人在警察到達前離開該地區時，威脅要向州議會大廈開槍。

警方確定了與平尼有關的兩輛車：一輛2002年金色福特F-150單排座皮卡，上面有一個黑色的軟噸位罩，以及一輛1996年白色Acura Integra。

周四上午9時左右，州議員和工作人員被引導到O街的一棟辦公樓召集會議，大廈疏散工作悄然迅速進行。他們在9時45分從一個委員會的聽證室召開會議，幾分鐘後就休會了。到上午10時30分，州議會大廈周圍的活動都恢復正常。

上午11時過後，一份發給州議會工作人員的備忘錄說，包括立法辦公大樓在內的州議會大廈仍然開放，但員工可以在當天剩下的時間在家工作。首席行政官洛佩斯（Lia Lopez）發電子郵件告訴立法者，「在大樓和停車場間的道路上已加強安保」。

據羅斯維爾警方稱，下午4時前，平尼在Granite Bay地區被找到並被捕。負責州議會大廈安全的加州公路巡警（California Highway Patrol）說，州議會大廈仍然不對公眾開放。同時，立法官員表示在這座有148年歷史的建築中，已加強安全工作。

在一份聯合聲明中，參議會議長艾金斯（Toni G. Atkins）和眾議會議長蘭登（Anthony Rendon）感謝執法部門和其他官員在迅速清理州議會大廈的行動，並對計畫周四到州議會大廈的公眾受到干擾表示歉意，並表示在這種情況下，必須把每個人的安全和安保放在第一位。

警察 加州

上一則

中工會4月22日開年會 聚焦4大主題

下一則

矽谷5大牧場 小孩春遊親近小動物

延伸閱讀

受風暴影響的縣加州居民所得稅申報延長至10月16日止

受風暴影響的縣加州居民所得稅申報延長至10月16日止
蒙大拿州開第一槍 議會通過全州禁用抖音

蒙大拿州開第一槍 議會通過全州禁用抖音
佛州立法通過「懷孕6周」禁墮胎 護墮胎團體批：提案極端

佛州立法通過「懷孕6周」禁墮胎 護墮胎團體批：提案極端
法拉盛華裔遊民 性騷3女被捕

法拉盛華裔遊民 性騷3女被捕
破紀錄積雪 杜拉瑞湖洪水恐再現

破紀錄積雪 杜拉瑞湖洪水恐再現

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59
迷你巧克力甜筒（Hold the Cone! Mini Ice Cream Cones），售價：3.79元（記者葛歆睿 / 攝影）

Trader Joe's真的很好逛 春季還有限定款

2023-04-07 21:08
10屆自由車世界及全美冠軍鮑伊斯4日在舊金山普里席狄歐國家公園騎車時遭遇車禍。（取材自facebook.com/ejboyes）

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

2023-04-08 08:11
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12

超人氣

更多 >
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？