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思科工程師種姓歧視案 州民權廳駁回 但保留對公司訴訟

編譯廖宜怡／綜合報導
加州民權局駁回思科兩名工程師的種姓歧視指控，但保留對思科的訴訟。圖為提出反種姓歧視法案的加州參議員瓦哈布（手持文件者）。（美聯社）
加州民權局駁回思科兩名工程師的種姓歧視指控，但保留對思科的訴訟。圖為提出反種姓歧視法案的加州參議員瓦哈布（手持文件者）。（美聯社）

加州民權廳（California Civil Rights Department）上周駁回指控科技巨擘思科（Cisco）兩名工程師種姓歧視（caste）的案件，但保留對思科的訴訟。

思科兩名工程部主管艾爾（Sundar Iyer）和康佩拉（Ramana Kompella）被指控根據印度種姓制度歧視和騷擾員工，案件上周遭聖他克拉拉縣高等法院駁回。美聯社指出，被歧視的員工出身於印度種姓制度中最底層的達利社區（Dalit）。

加州民權廳在寫給美聯社的聲明中說：「針對思科的案件仍在進行中，我們將繼續代表加州人民積極就此事提出訴訟，並致力提供援助和確保思科全公司採取糾正措施。」

這起在2020年7月對思科提出的訴訟稱，這名達利工程師的薪資與晉升機會與其他員工相比較低，而且在他反對做出違背種姓傳統的非法行為時，遭到報復。訴訟指出，這名受歧視的工程師在思科聖荷西總部工作，其團隊的其他成員都是成年後移民到美國的高種姓印度人。

這起訴訟點燃反對種姓歧視的運動，由包括屋崙Equality Labs在內的多個團體主導。這起訴訟也推動一些開創性行動，包括西雅圖2月通過將種姓納入反歧視法律中。上個月，加州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）提出一項反種姓法案，若獲得通過，加州將成為美國第一個將種姓偏見視為非法的州。

不過，南亞群體在這個問題上意見分歧；像「印度教人權」（Hindus for Human Rights）和「印度教種姓平等」（Hindus for Caste Equity）這些團體表示，為了保護弱勢群體免受種姓歧視，這類保障措施是必要的。然而，美國印度教基金會（Hindu American Foundation）和北美印度教聯盟（Coalition of Hindus of North America）反對這些措施，認為這些措施是專門針對印度教徒和與種姓制度有關的印裔人士。

美國印度教基金會執行董事舒克拉（Suhag Shukla）認為，民權廳主動駁回對兩名工程師的指控，證明「加州無權僅僅因為印度教徒和印裔美國人的宗教或種族認同就視他們為非法」的說法是成立的。

印度 歧視 加州

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