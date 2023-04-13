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電子菸商JUUL和解案 加州獲1.7億最高賠償

記者劉先進／屋崙報導
電子菸巨頭JUUL被指虛假廣告，加州達成史上最大和解。（Getty Images）
電子菸巨頭JUUL被指虛假廣告，加州達成史上最大和解。（Getty Images）

加州總檢察長邦塔（Bonta today）12日宣布，與電子香菸製造商巨頭JUUL, Labs, Inc. 達成價值4.62億、涉及六個州及哥倫比亞特區的和解協議，該和解協議解決包括司法部洛杉磯縣地檢長辦公室、洛杉磯縣等提起的訴訟，指控JUUL通過其廣告和促銷活動針對年輕人，違反州法律。

加州總檢察長邦塔12日宣布，與電子菸製造商巨頭JUUL, Labs, Inc. ...
加州總檢察長邦塔12日宣布，與電子菸製造商巨頭JUUL, Labs, Inc. 達成價值4.62億、涉及六個州及哥倫比亞特區的和解協議。（記者劉先進／攝影）

在4.62億的和解金額中，加州將獲得總計1.758億，這是迄今為止與JUUL達成的所有州級和解中最高的金額。這筆錢將幫助加州資助與電子菸有關的研究、教育和執法工作。根據協議條款，JUUL還將被禁止針對青少年進行廣告和促銷，建立最低價格要求，並將其內部文件向公眾公開和提供。

邦塔的聲明說，吸菸仍然是美國的頭號可預防殺手，每年造成48萬多人死亡。研究表明，許多JUUL用戶繼續吸食香菸，而那些不可能有風險開始吸食香菸的兒童，也因使用含有尼古丁的電子菸而開始吸食。隨著2010年代末年輕人吸食電子菸的人數激增，JUUL憑藉高度成癮的產品和吸引人的口味，與青少年電子菸的流行聯繫在一起。研究人員調查了JUUL在2017年至2019年期間的銷售情況，在其產品流行的高峰期，增長主要是由21歲以下的用戶推動的。

2019年11月，司法部、洛杉磯縣地區檢察官辦公室和洛杉磯縣起訴了JUUL，稱其違反了多項加州法律法規，包括關於未成年人隱私權、不公平競爭和虛假廣告的法律法規。

邦塔說，在保護孩子不迷戀電子菸和尼古丁的鬥爭中，又邁出一步。通過使用廣告和行銷策略，引誘年輕人使用其產品，JUUL將脆弱的目標和加州公眾的健康和安全置於危險之中。今天的和解要求JUUL對其行為負責，並停止其有害的商業行為。「更重要的是，它將帶來數百萬的資金，以幫助加州減少和預防電子菸和尼古丁成癮的危害。作為一個父親和加州的最高執法官員，我仍然致力於保護加州兒童的健康、生活品質和未來。」

電子菸巨頭JULL的官網聲明說，JULL只為成年吸菸者創建。（記者劉先進 ／翻攝...
電子菸巨頭JULL的官網聲明說，JULL只為成年吸菸者創建。（記者劉先進 ／翻攝）

JUUL官網聲明說，與七個州的檢察長達成的這項和解，代表了他們為解決公司過去的問題所做的持續承諾的另一關鍵部分。該協議的條款與之前的和解一樣，為進一步打擊未成年人使用和制定戒菸計畫提供了財政資源，「並反映了我們目前的商業慣例，這些慣例是我們在2019年秋季在全公司範圍內調整的一部分。自那時起，根據全國青少年菸草調查，未成年使用JUUL產品的情況已經下降了95%。」

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