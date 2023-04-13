乾旱結束了…灣區放鬆乾旱政策 取消附加費

聖他克拉拉谷水區董事會全票通過，撤銷緊急乾旱狀態。（記者葛歆睿／攝影）

自加州 州長紐森3月24日宣布解除全州範圍內應對乾旱的大部分規定以來，各地也相繼跟隨。灣區兩家最大的供水商本周宣布持續了三年的乾旱已經結束，為停止大多數強制性用水限制和附加費奠定了基礎。

位於聖荷西聖他克拉拉谷水利局為200萬人提供服務。董事會日昨以7比0的投票 結果，撤銷了2021年6月通過的緊急乾旱聲明。與此同時，為舊金山 、中半島和阿拉米達縣南部270萬人供水的舊金山公用事業委員會，也在11日下午投票決定撤銷乾旱緊急狀態，並從5月1日起取消乾旱附加費。

預計在未來幾周內，大約有十幾個從聖他克拉拉谷水利局購水的城市和私營公司，將終止過去兩年實施的乾旱附加費、罰金、以及其他節約用水規則，例如每周只能有兩天給草坪澆水的限制。

然而，聖他克拉拉谷水利局董事會成員希望全年繼續促進節約用水。他們要求水利局工作人員在今年春天晚些時候提供更新的節約用水計畫和激勵措施清單，例如繼續為購買節水灌溉系統的人提供回扣，將每平方呎支付2元的計畫擴展到自願移除草坪的人，擴大公共關係活動，敦促公眾明智用水。

聖他克拉拉谷水利局董事會主席瓦雷拉（John Varela）指出，雖然現在有足夠的水，但問題是能維持多久。加州乾旱是一個長期存在的問題，幾乎每隔5年、10年就會發生一次。

聖他克拉拉谷水利局董事會還投票決定，將比2019減少15%用水量的強制性節水呼籲改為自願呼籲。

與此同時，為佛利蒙、聯合市和紐華克的35萬名居民提供服務的阿拉米達縣水利局董事會，也在計畫討論解除乾旱緊急狀態，並呼籲節約15%。

最近幾周，康曲柯士達水利局和東灣水利局也降低了乾旱附加費，並由於水庫滿載和內華達山脈充足的積雪而放寬了乾旱限制。

舊金山公共事業委員會則堅持自願要求民眾比2020年減少11%的用水量，並將附加費降低了5%。

從2020年冬天開始，加州經歷了連續三年創紀錄的干旱。伴隨而來的是熱浪、大規模野火、數百萬人的用水限制和農場缺水。

2021年7月，紐森要求所有加州城市居民自願將用水量從2020年的水平減少15%。截至今年2月，加州用水量僅累計削減了6%。聖他克拉拉縣居民同期用水量減少了12%。

2021年至2016年乾旱期間，前州長布朗（Jerry Brown）通過對每個城市和水務機構施加強制性目標，實現了25%的節水目標。