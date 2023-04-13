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中國半導體公司 美國總部搬到矽谷

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
中國半導體公司矽力傑的新辦公區域。（谷歌街景）
中國半導體公司矽力傑的新辦公區域。（谷歌街景）

一家中國半導體公司本月將美國總支部遷至聖他克拉拉市，以擴大在矽谷的影響力。

矽力傑公司（Silergy Technology Corp.）目前在美洲的總部位於桑尼維爾，新總部位於聖他克拉拉市辦公園區（Santa Clara Gateway）內，總面積為27715平方呎。

矽力傑公司發表聲明稱，公司將保留其在桑尼維爾的辦公區域，並逐步搬入2600 Great America Parkway六層建築的頂層。

該公司主營電源管理芯片的開發，近些年跨足電動車、電腦、手機等領域。該公司官員表示，公司經歷了十年的持續增長，上一財年營業額增長到8億元，公司總市值超過70億元。

首席執行官格林姆（Mike Grimm）表示，矽力傑最近在所有細分市場和全球所有地區中都獲得了成功，這促使我們需要在全球範圍內迅速擴大業務部門、研發和銷售業務。

商業地產公司高緯環球（Cushman & Wakefield）代表矽力傑完成了此次租賃交易。總經理拉格曼（Alex Lagemann）發表聲明稱，進入矽谷反映了矽力傑公司文化的復興，以及品牌在全球的影響力提升。

矽力傑的新總部將同時兼顧辦公區和實驗室，用於行政、工程和研發目的。

「矽谷是世界創新的中心，因此總部必須能夠獲得來自灣區各地的資源和人才，使得我們的創新達到世界水平。」格林姆說，「新總部將為員工提供一個美妙的工作環境，並配備便捷的交通和基礎設施，以發展公司創新的文化，並吸引更多的人才。」

矽谷 灣區 電動車

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