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找不到承包商 放寬工資盜竊監管？ 聖荷西議會一致反對

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
聖荷西市議會在周二的會議中全票通過加強工資盜竊相關政策，確保所有承包商在公平的環境中競爭，並防止不道德的承包商利用工資盜竊在競爭激烈的投標過程中獲得價格優勢。（記者葛歆睿／翻攝）
聖荷西市議會在周二的會議中全票通過加強工資盜竊相關政策，確保所有承包商在公平的環境中競爭，並防止不道德的承包商利用工資盜竊在競爭激烈的投標過程中獲得價格優勢。（記者葛歆睿／翻攝）

聖荷西市市府員工希望放寬對工資盜竊行為的監管，以允許更多承包商為該市工作。但市議會卻在本周的會議上一致投票決定加強相關政策。市議員戴維斯（Dev Davis）缺席了當天的會議。

工資盜竊的情況包括：雇主不支付工人最低工資或加班費、拿走他們的小費、以及不允許工人用餐和休息。如果雇主違反規定被發現，必須向雇員支付損失的工資。

根據之前的政策，如果承包商過去五年中，有兩次及兩次以上的工資盜竊違規行為，或者至少有一次未支付工資盜竊的判決，那麼該承包商將自動失去在聖荷西競標項目的資格，但不包括公共事業合同。

根據更新後的政策，公共事業合同將被包括在內。 此外，如果有工資盜竊史的承包商為工人建立了投訴程序或允許達成集體談判協議，則可以免於失去資格。 新政策擴大了城市對違規行為的追責範圍，從僅檢查向加州勞工專員辦公室提交的違規行為，擴大到包括民事工資、罰款評估、以及現場執法局傳票。

副市長吳美花（Rosemary Kamei）以及市議員科恩（David Cohen）和坎德拉（Domingo Candelas）帶頭推動加強這項政策。

科恩表示，將聖荷西市的工資盜竊條例應用於更多合同，即使城市更加靈活方面，也確保了追究人們的責任。”

工會成員和勞工領袖也表達了同樣的看法，指出監管工資盜竊政策有助於支持遵守法律的工人、他們的家人和承包商。

一名管道工人工會代表在發言說，聖荷西市的政策確保所有承包商在公平的環境中競爭，並防止不道德的承包商利用工資盜竊在競爭激烈的投標過程中獲得價格優勢。

市府員工希望放寬工資盜竊條例，因為這些規定導致大量城市服務的承包商短缺。根據他們提出的政策，當承包商在過去三年中至少有三次違規行為時才會失去競標資格，還希望銀行、清潔和安全服務承包商不會因盜竊工資而被取消資格。但沒有被市議會採納。

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