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矽谷風投募12億 助實體產業現代化

記者葛歆睿／南灣報導
Eclipse為兩隻新基金籌集了12億元，支持致力於將實體產業現代化的初創公司。（取自Eclipse網站）
Eclipse為兩隻新基金籌集了12億元，支持致力於將實體產業現代化的初創公司。（取自Eclipse網站）

就在整個風險投資行業動盪不安之時，一家矽谷投資公司卻為兩支新基金籌集了12億元，支持那些致力於將實體產業現代化的初創公司。

總部位於巴洛阿圖的Eclipse Ventures10日宣布了這一消息，並聲稱公司當前管理的總資產已達到40億元。Eclipse的兩支新基金分別是價值7.2億元的Eclipse Fund V，它專注於於以製造、供應鏈、運輸和電氣化業務為重點的年輕公司。 而另一支價值4.8億元的Early Growth Fund II，則是支持更成熟的公司的基金。

Eclipse創始合夥人蘇珊（Lior Susan）周一在接受彭博社採訪時表示，現在市場上一些最了不起的創始人都想成為馬斯克（Elon Musk）：「他們想製造汽車，他們想製造火箭。他們明白技術在現實世界中的影響，可能完全超越我們在矽谷接受的訓練。」

儘管風險投資活動放緩，銀行業發生危機，Eclipse仍然在人人尋求避險的動盪時期逆流而上。由於利率上升和對整體經濟形勢的擔憂，2022年中開始有關風險投資的交易就有所減少。上個月，與風險投資公司和初創公司關係密切的矽谷銀行，成為金融危機以來倒閉的最大的銀行。整個科技行業在長期增長和新業務可行性方面都面臨著新的問題。

Eclipse在聲明中表示，科技行業的下一個十年將由專注於實體行業的公司來定義，並指出「我們實體世界的基礎存在嚴重裂縫」。Eclipse認為，正是現實世界業務現代化的機會

推動了最近幾十年來「軟件即服務公司（software-as-a-service companies）」的繁榮。

蘇珊表示，新基金資金支持自美國的捐贈基金、基金會、養老基金和醫院系統等非營利組織。 他還透露，Eclipse獲得超額認購，能夠在相對較短的時間內完成融資。

Eclipse的兩支新基金主要關注可能影響美國國內供應鏈和製造業的初創公司。但蘇珊稱「這並不意味著在中國沒有機會」

Eclipse的合作夥伴之一是電動汽車初創公司Rivian Automotive Inc.的前製造主管姆萬吉（Charly Mwangi）。姆萬吉也支持該公司對處於早期階段的初創公司的追求。

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