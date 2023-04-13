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野花超級盛開 睽違3年重現加州…賞花勿踐踏採摘

記者葛歆睿／南灣報導
時隔三年，令人嘆為觀止的野花超級盛開景象重現加州。（記者葛歆睿 / 攝影）
時隔三年，令人嘆為觀止的野花超級盛開景象重現加州。（記者葛歆睿 / 攝影）

時隔三年，令人嘆為觀止的野花超級盛開景象重現加州。從明亮的橙色罌粟花、到紫藍色的羽扇豆、和黃色的芥末花。親眼見過滿山遍野的五顏六色後，才明白為什麼會有「打翻了上帝的調色盤」之說。

需要特別注意的是，在欣賞野花超級盛開時，一定要杜絕不良行為，盡量減少給自然生態和當地居民帶來影響。

在2019年的上一次超級盛開期間，遊客們為了拍照踩踏了許多花朵。還有人被困在泥濘的鄉間道路上，或擅自闖入私人土地。因此，在前往野花盛開的山間之前，需要提前做好功課，以下是四項溫馨提示。

請勿踩踏或摘花

「不要踩到花」是賞花時一定要遵循的、最重要的事情。不要為了拍照片或視頻發社媒炫耀就不管不顧地隨意走動。盡可能留在步道小徑上，避免破壞脆弱的花朵和它們的種子。同樣也不要摘花。如果同行的人企圖這樣做，也請嘗試規勸。

尊重私有財產

儘管有許多向公眾開放的絕佳觀景點，但有些遊客可能更傾向於私人土地，因為人煙稀少，能夠享受更純粹的自然景色。許多地主十分慷慨，允許人們在野花超級盛開期間進入他們的土地。但也請理解那些不想這樣做的人。一般的經驗是留意指示私有財產的標誌，並遵守任何「禁止進入」的標誌。如果有柵欄或牆壁，請勿攀爬，也不要停在或阻塞私家路。尊重當地居民和土地所有者。

停車位置

野花超級盛開期間所吸引的賞花人潮，將使停車成為一個大問題。切記，不要將車停在道路上或可能會阻礙他人安全通過的位置。這會給交通帶來不便，緊急車輛需要通過時也將十分困難。

您還需要留意特別泥濘的道路或路肩上的乾草，兩種情況有各自的風險。由於今年冬天的極端降雨，加州一些公路要麼被水覆蓋，要麼被厚厚的泥漿覆蓋，如果司機不注意，車輛很容易受困。此外也要避免把車停在乾草上，因為這樣做可能會引發野火。

做好準備

大多數優質野花觀賞點都位置偏遠，沒有手機服務、加油站或餐館。因此需要提前計劃，準備好所需的一切。包括提前給車加滿油，檢查輪胎壓力，事先確定行車路線是否暢通，並帶一張地圖以防手機沒有訊號或GPS無法使用。另外不要忘記帶上水、食物、防曬霜。如果打算使用手機或相機拍攝照片和視頻，可能還需要準備便攜式充電器。

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