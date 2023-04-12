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市府附近光纜遭破壞 金山議會被迫延期

記者李怡／舊金山報導
11日市議會剛開始，議長佩斯金就宣布會議推遲到周三早上，因為光纜受損。（記者李怡／攝影）
11日市議會剛開始，議長佩斯金就宣布會議推遲到周三早上，因為光纜受損。（記者李怡／攝影）

舊金山市議會11日下午的會議被迫推遲到12日上午，因市府附近的光纜遭到人為破壞。市議會主席佩斯金表示，有人在 Geary 街與 Hyde 街路段，破壞並切斷Comcast光纖電纜。在市議會上等候採訪的媒體記者都表示，多年來從未發生過此類因技術問題被迫停止議會的事情。

根據市議會立法，每周的市議會必須通過市府26號頻道轉播，讓民眾知悉會議進度，會議內容公開透明。光纜被切斷後，市議會的內容無法進行轉播，被迫中止。佩斯金表示，自己是在下午1時30 分左右收到光纜公司的通知。但他未透露破壞行為是有針對性的預謀，還是隨機破壞事件，以及其他社區居民是否受到了影響。

舊金山警局在接到報警電話後隨即對破壞事件展開調查。 瓊斯（Dennis Jones）是在光纜遭到破壞地段的施工人員，據他描述，在上午10時30分左右聽到異響，出來巡視後發現一名身穿深色衣服的男子跪在路邊拉電線。當時有四、五個人圍著該男子，並指出，他好像是一名政府特工正在光纜洞穴內找人。隨即警察趕到現場，並不清晰該名男子是否被逮。

當天的市議會會議，本來預計討論是否對非裔社區進行賠償的法案、阿片類藥物協議相關、以及勞工支付協議相關的議程。原計畫舊金山市長布里德也會出席本周市議會，就相關議程進行討論，但因受光纜破壞的影響會議未能如期進行。

Comcast發言人表示，目前光纜破壞的問題正在收集更多的信息和細節，必要的時候會公開發布相關信息。目前約有5000用戶受到影響。光纜公司正在努力修復中。

市府附近被破壞的光纜正在搶修。（記者李怡／攝影）
市府附近被破壞的光纜正在搶修。（記者李怡／攝影）

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