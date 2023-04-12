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APEN為租客權益發聲 支持為驅逐令提供緩衝期

記者張曼琳／屋崙報導
亞太環保組織在屋崙市中心舉行集會，以支持市議會以緩衝期的方式逐步取消暫停驅逐令。（記者張曼琳／攝影）
亞太環保組織在屋崙市中心舉行集會，以支持市議會以緩衝期的方式逐步取消暫停驅逐令。（記者張曼琳／攝影）

亞太環保組織（APEN）11日下午1時在屋崙市中心Harrison St 1425號舉行集會，支持屋崙市議會以緩衝期的方式逐步取消暫停驅逐令。

當天中午，包括亞太環保組織在內的租客權益組織和代表在場發言，支持逐步取消暫停驅逐令，幫助租客度過難關。亞太環保組織成員梁健彬表示，該組織除了環保和環境問題外，也幫助新移民和低收入家庭，以及為有需要租客介紹給亞太島民法律外展（Asian Pacific Islander Legal Outreach，簡稱APILO）組織。

梁健彬表示，他聽說不少租客在疫情期間失業繳不起房租，以及房東隨意加租對事情。他指出，APILO這樣的組織會幫助租客解決和房東的糾紛，以及幫租客確定房東是否為合規加租。

梁健彬說，依照現在市議會計畫可以「一步一步，在今年9月1日恢復驅逐令，」也表示，「市議會已經給出了一個明確的時間線，而不是一下子恢復，」這樣有利於租客基本生活。他認為如果一下子恢復驅逐令，將會有很多租客被迫流離失所。

在當日下午的市議會一直持續至晚間，在5時後會議開始對取消暫停驅逐令的進行討論，取消暫停驅逐令支持者和反對者排隊在公聽階段發言。在截稿前市議會尚未作出就此做出決定。

取消暫停驅逐令支持者和反對者排隊在公聽階段發言。（記者張曼琳／截屏）
取消暫停驅逐令支持者和反對者排隊在公聽階段發言。（記者張曼琳／截屏）

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