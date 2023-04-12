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金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

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華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

記者張曼琳／屋崙報導
60多歲的華裔袁女士，參加房東們要求取消屋崙市暫停驅逐令的集會。（記者張曼琳／攝影）
60多歲的華裔袁女士，參加房東們要求取消屋崙市暫停驅逐令的集會。（記者張曼琳／攝影）

60多歲的華裔袁女士從事地產經紀行業多年。她表示，雖然已經達退休年紀，但因其租客疫情三年期間拖欠她16萬2000元租金，在此期間房客還購買奔馳汽車，在感到「心寒」的同時，她不得不繼續工作，賺取生活費。

袁女士參加了11日下午房東要求取消屋崙市暫停驅逐令的集會。袁女士自己親手製作了示威牌子，上面寫著租客拖欠她16萬2000元租金，還寫著「市議員勵琪(Bas)、卡布(Kalb)、法芙（Fife）和卡普蘭（Kaplan)，你們的暫停驅逐令從我的退休儲蓄中拿走了16萬2000元。你們計畫何時還給我，請你們回應！」

袁女士在接受本報採訪時表示，據她了解，其租客在疫情期間有一份科技行業的全職工作年收入在12萬左右。但在政府暫停驅逐令後，租客開始拒絕支付房租，成為名副其實的「租霸」。在拒絕交租期間，這名租客還購買一輛新的奔馳汽車。

袁女士出租的物業位於在70 Ave，為屋崙市的第六區。她希望市議會作出行動，立即取消暫停驅逐令，她也不接受所謂的「緩衝期」，認為「竟然早晚要取消，為何不就在現在。」同時，她要求市議會不要對取消暫停驅逐令作出任何附加條件，並希望政府籌備資金，由政府出錢將租客所欠的房租歸還給房東。

她也表示，已經放棄租客會償還房租或是繼續交租，也認為讓租客償還其16萬2000元為不現實，所以必須依靠政府作出行動。

袁女士指出，自己也曾是租客，有租房20年的經歷。她明白租客不易，但拖欠房租並不是解決方法，而租客面臨的根源問題為住房資源的缺乏。她鼓勵首次購房的買多去了解優惠政策，也講述了出自己首次購屋經歷。當時袁女士和3個兄弟姊妹合資，3家共10個人擠在一個小小的獨立屋中，但也因此積累了日後的購買資本。在房子增值後，3個兄弟姊妹平分賣房子增值的收入，又去購買了各自的房子。

她希望能和租客一起想辦法解決眼前的困難，而不是一味的躲避房租，同時她也鼓勵更多的房東「走出來發聲，爭取自己的利益，保護自己的財產。」

租客 房東 租金

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APEN為租客權益發聲 支持為驅逐令提供緩衝期

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