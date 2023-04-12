房東再集會 促屋崙取消暫停驅逐令 90歲華裔長者在場發聲

房東們再度聚集在市府前的小川廣場，為取消暫停驅逐令發聲。（記者張曼琳／攝影）

在大批房東 上月21日在屋崙 市府前集會，要求取消暫停驅逐令並導致市議會一度中斷後，11日下午2時，房東們再度聚集在市府前的小川廣場，為取消暫停驅逐令發聲，並一齊湧入當日下午4時開始的市議會例行會議，要求市議員們保護房東應有的「人權」。

當天的集會吸引了大批房東和房東權益組織參與，包括曾經在阿拉米達縣府門口絕食抗議三日的華人房東George Wu、前屋崙市議會主席戴峰廷（Ignacio De La Fuente）、曾參選屋崙市長的史考特（Seneca Scott）、東灣租賃住房協會執行長柏恩斯（Derek Barnes）、屋崙華埠商會代表陳錫澎等，均到場聲援屋崙房東。

在90年代活躍於市議會並被選為市議會主席的戴峰廷，繼去年第三次競選市長失敗後，再度出現在公眾視野。戴峰廷在集會中說：「我為自己是一個非常公平和平衡的人而感到自豪，但現在我們正受到攻擊。」並指責市長盛桃和市議會沒有保障社區企業和房東的公平：「我們居民投資於可負擔住房或出租屋，但他們沒有獲得應得的投資回報。」他呼籲市議會立刻取消暫停驅逐令，表示將繼續為此發起運動，以確保屋崙市的系統公平性。 前市議會主席戴峰廷為房東權益發聲。（記者張曼琳／攝影）

90多歲屋崙華埠居民張士蘅，手撐步行輔助器在集會中發聲。她表示，年輕時她作為一名單親媽媽，曾經有機會獲取加州政府提供福利，包括住房和家庭支持服務，但是她最終決定依靠自身努力為家人帶去更好生活。

張士蘅表示，通過她不斷地努力、學習和積累，在她77歲退休時，購買了一套公寓作為投資屋，每月的租金收入則為其「養老錢」。她表示，在退休後的10年裡，退休金 加上租金收入，她可以生活的「還可以」。

但自去年以來，張士蘅的租客拒絕支付租金和水費的同時，她還要支付物業稅和房屋維修費用：「這讓我的日常生活非常困難。」 90多歲屋崙華埠居民張士蘅，手撐步行輔助器在集會中發聲。（記者張曼琳／攝影）

張士蘅還表示：「所以，（兩年來）我一直在擔心是否有足夠的錢來維持我的生活。 現在，這些擔憂影響了我的健康，導致我有心臟、高血壓和精神健康問題。 我感遇到了麻煩，晚上很難入睡。」她呼籲市議會為房東「伸張正義」讓她可以繼續可以獨立承擔起生活開支。