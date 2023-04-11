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追尾公交車 Cruise召回300輛無人車

記者李怡／舊金山報導
Cruise無人車已經在舊金山提供夜間出租車服務。（取材自Cruise官網）
Cruise無人車已經在舊金山提供夜間出租車服務。（取材自Cruise官網）

舊金山矽谷被譽為是全球的科技中心，多數創新的科技技術都會先在這裡試點研發，之後再面向世界。對於舊金山市民，早在兩三年前，就看到路上行駛的無人駕駛汽車在進行數據採集，還有市民於近期體驗乘坐已經投入使用的無人駕駛計程車。但近期發生的一起無人駕駛汽車追尾MUNI公交車的事故，可能會改變無人車投入市場使用的進度。

「舊金山紀事報」報道，舊金山市無人駕駛汽車公司Cruise的一輛無人車，上月發生追尾MUNI公交車事故，無人員傷亡。經此公司調查發現，原因是車輛系統軟體漏洞所致。汽車公司自行召回300輛無人駕駛汽車，更新車輛系統軟體，以確保類似事件不再發生。

資料顯示，由2022年5至12月，舊金山交通局記錄了至少92起無人車造成的交通問題的記錄，包括妨礙交通、巴士及輕鐵運作及阻礙行人通道等事件。

Cruise執行官沃格(Kyle Vogt)表示，涉事無人車當時以時速10哩行駛，事故造成無人車前擋泥板損壞。沃格強調，每起意外都值得引起公司的重視和謹慎研究。

舊金山市交通官員就無人車潛在的危險向州級監管人員發出警告，並稱Cruise近期曾發生多起意外，如3月21日，因暴風吹倒大樹，企李街(Clay Street)與Jones街路段進行了封鎖。但兩輛Cruise無人車穿越封鎖線，並穿過倒塌的電線。1月22日另一輛無人車直奔火災現場，最終是消防員打破車窗令其停下。

舊金山 汽車 矽谷

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