我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

台灣華語文學習中心 辦文化課程做潤餅

記者李榮／密爾比達報導
台灣華語文學習中心舉辦文化課程。（記者李榮／攝影）
台灣華語文學習中心舉辦文化課程。（記者李榮／攝影）

中華民國僑委會在各地推動「台灣華語文學習中心（Taiwan Center for Mandarin Learning，TCML）」，藉由輔導僑校和社區僑團成立「台灣華語文學習中心」，招收社區的主流人士，並期待中心成為推廣具台灣特色華語文教學的據點。為了讓教學與學習成果更為生活化，北加州的台灣華語文學習中心8日在僑教中心舉辦冬季課程的結業慶祝與文化課程，安排清明節的故事介紹、潤餅動手做等活動，現場氣氛歡樂輕鬆。

台灣華語文學習中心是希望協助發展成為海外18歲以上的主流人士學習華語文，並且將中心打造為推廣具台灣特色的華語文教學之重要據點。僑委會表示，各地台灣華語文學習中心課程已陸續吸引當地政府官員、學區主管、教授、工程師報讀，成果也獲得美國在台協會（AIT）的肯定與支持，期盼透過台灣華語文學習中心將台灣華語文之美推廣至海外各地，深入歐美主流社區分享台灣華語文教育。

金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑指出，這次是聯合北加州六所台灣華語文學習中心，一起在僑教中心舉辦文化課程，希望能透過課程，讓台灣華語文中心的學員們能有更多的台灣文化體驗。也期待學員們除了在課本上學習台灣文化相關的知識以外，也藉由現場文化課程等軟性活動，更增添對於華語文學習的興趣。

莊雅淑表示，僑教中心聯合了北加州六所台灣華語文學習中心，總共規畫了四堂的文化課程，每一堂文化課程都安排不同的主題，這次的清明是第一堂。四堂課皆是以節慶為主軸，主題分別為清明節、端午節、中秋節，以及華人向來最重視的農曆新年。此次的清明活動是聯合文化導覽團隊與矽谷中文學校聯合舉辦，效果非常好。

清明時節時，傳統上除了掃墓以外，吃潤餅也是傳統之一，因為過去清明前還有「寒食節」，禁止用火烹煮肉食，衍生出吃潤餅的習俗。當天由佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風現場教學製作潤餅。參與學員從餅皮開始，搭上高麗菜、肉、花生粉、香菜等餡料，最後再包成潤餅；由於多數人都是首次自己包潤餅，現場笑聲不斷，直呼好玩。

現場的潤餅教學，配合節慶更具意義。（記者李榮／攝影）
現場的潤餅教學，配合節慶更具意義。（記者李榮／攝影）

加州 北加 學區

上一則

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

下一則

華裔男童中流彈案 阿縣檢察官：懲罰犯罪是受害者權利

延伸閱讀

僑教中心慶復活節 兒童首次「圖書館尋蛋」樂無窮

僑教中心慶復活節 兒童首次「圖書館尋蛋」樂無窮
矽谷主流小學參訪灣區僑教中心 看布袋戲、體驗陣頭

矽谷主流小學參訪灣區僑教中心 看布袋戲、體驗陣頭
Redwood City主流小學Field Trip拜訪金山灣區僑教中心

Redwood City主流小學Field Trip拜訪金山灣區僑教中心
復活節限定活動 僑教中心撿蛋樂無窮

復活節限定活動 僑教中心撿蛋樂無窮
台灣華語文學習中心金山揭牌 將提供多元學習課程

台灣華語文學習中心金山揭牌 將提供多元學習課程

熱門新聞

43歲的舊金山科技高管鮑勃·李（Bob Lee），4日淩晨2時35分在舊金山街頭被人刺死。（取自MobileCoin公司）

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

2023-04-05 18:44
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

2023-04-03 16:39
Bob Lee遇害地點是在此處步行幾分鐘路程的高級辦公區。（記者李怡/攝影）

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

2023-04-05 20:15
Square前高層主管鮑勃·李在舊金山街頭遭人亂刀刺死，事件震驚各界。（電視新聞截圖）

Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控

2023-04-06 12:35
聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

2023-04-03 02:13
矽谷地震規模4.5，震央在Hollister。（翻攝自谷歌）

北加突發規模4.5地震 矽谷震撼

2023-04-04 18:54

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象