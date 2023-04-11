台灣華語文學習中心 辦文化課程做潤餅

台灣華語文學習中心舉辦文化課程。（記者李榮／攝影）

中華民國僑委會在各地推動「台灣華語文學習中心（Taiwan Center for Mandarin Learning，TCML）」，藉由輔導僑校和社區僑團成立「台灣華語文學習中心」，招收社區的主流人士，並期待中心成為推廣具台灣特色華語文教學的據點。為了讓教學與學習成果更為生活化，北加州 的台灣華語文學習中心8日在僑教中心舉辦冬季課程的結業慶祝與文化課程，安排清明節的故事介紹、潤餅動手做等活動，現場氣氛歡樂輕鬆。

台灣華語文學習中心是希望協助發展成為海外18歲以上的主流人士學習華語文，並且將中心打造為推廣具台灣特色的華語文教學之重要據點。僑委會表示，各地台灣華語文學習中心課程已陸續吸引當地政府官員、學區 主管、教授、工程師報讀，成果也獲得美國在台協會（AIT）的肯定與支持，期盼透過台灣華語文學習中心將台灣華語文之美推廣至海外各地，深入歐美主流社區分享台灣華語文教育。

金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑指出，這次是聯合北加 州六所台灣華語文學習中心，一起在僑教中心舉辦文化課程，希望能透過課程，讓台灣華語文中心的學員們能有更多的台灣文化體驗。也期待學員們除了在課本上學習台灣文化相關的知識以外，也藉由現場文化課程等軟性活動，更增添對於華語文學習的興趣。

莊雅淑表示，僑教中心聯合了北加州六所台灣華語文學習中心，總共規畫了四堂的文化課程，每一堂文化課程都安排不同的主題，這次的清明是第一堂。四堂課皆是以節慶為主軸，主題分別為清明節、端午節、中秋節，以及華人向來最重視的農曆新年。此次的清明活動是聯合文化導覽團隊與矽谷中文學校聯合舉辦，效果非常好。