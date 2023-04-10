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柯志恩來灣區：郭台銘想被徵召 須民調能贏侯友宜

記者李榮／聖他克拉拉市報導
柯志恩指出，郭台銘若要出線，必須證明當選機會高於侯友宜。（記者李榮／攝影）
柯志恩指出，郭台銘若要出線，必須證明當選機會高於侯友宜。（記者李榮／攝影）

中國國民黨智庫執行長、淡江大學教授柯志恩，代表國民黨主席朱立倫來美與多個智庫會面，並針對國民黨智庫對與美、中、台三方的政策，以及2024年總統大選情勢做交流。柯志恩8日抵達灣區，北加州華僑協會主辦灣區僑學界歡迎會，共有約200人參加。

柯志恩去年曾代表國民黨參選高雄市市長，雖然落敗但成績不錯。她在演講中說，自己可以說是「市長未遂」，當時經過四個月的努力，就獲得了近53萬票、得票率四成。顯見就算在「鐵綠」的高雄，國民黨依然很有空間。

「我絕對相信朱立倫不會出來（選）。」柯志恩表示，對於明年即將而來的總統大選，外界對於國民黨人選的傳言很多，特別是媒體名嘴總有吵不完的議題，各自製造劇本。然而，事實上，依照國民黨過往的慣例，除了當時對馬英九的徵召以外，國民黨是要到六、七月才會確認人選，「國民黨沒有必要被名嘴（指揮）、配合民進黨的時程。」

柯志恩表示，許多人、包括黨員對於國民黨的提名機制有疑慮。但是她認為，以黨內現況與文化來說，如果走初選的路，恐怕只有張亞中校長一人出來登記，因此必須透過徵召。當然，徵召並非黨主席或特定人士說了算，而是一定要有科學數據，也就是民調做為依歸。國民黨智庫幾乎每兩周做一次民調，但實際時間不能公開，以防被有心人士、甚至對手操弄。

柯志恩進一步預測，明年的選戰中，國民黨與民進黨的得票差距不會太多，或許就在100萬票之內，甚至可能落在50到60萬票。就現今的民調來說，侯友宜還是國民黨內比較有機會的人選，當然郭台銘也已表態爭取。她認為，國民黨選民對於郭台銘，不該認為是「來攪局的」，而是應該友善看待，畢竟郭台銘本身也是「友藍」的人士。

然而柯志恩也說，郭台銘要參選，肯定是為了「選贏」。因此這次郭台銘與柯文哲不可能搭配，畢竟兩人搭配沒有勝選的機會。至於國民黨徵召郭台銘的可能性，就必須回到民調與實力，郭台銘要證明支持度贏過侯友宜。

分析台灣政治板塊消長，柯志恩表示，民調中的絕對數字是一回事，但趨勢是非常重要的觀察指標。特別是在九合一選舉之後，賴清德與侯友宜民調的變化，就很值得留意。

柯志恩預期，如果屆時真的是侯友宜與賴清德競爭，選戰將「打得會是非常無聊」，兩人都是比較穩定的政治人物，不會有太多花招。而立委的選戰分面，則會非常精采。國民黨的立委席次預料會比現在「多出非常多」、「主席喊出國會過半的口號，並非空話。」

談到自己去年代表國民黨在艱困的高雄參選，柯志恩笑稱，從洪秀柱到她，可以看出「國民黨的女人比（國民黨的）男人勇敢。」她參選高雄市長，是因為「戰士沒有選擇戰場的權利。」更何況，高雄有空港、有海港，還兼具各方面的產業，「如果給我機會，一定保證將高雄變成東南亞裡面很多人喜歡的城市。」

柯志恩還說，選舉就是要找出最大公約數，讓淺藍、淺綠、深藍的人都願意站出來支持國民黨，否則大家只能繼續哀怨，就像過去的七年一樣。事實上，台灣當前有許多問題，缺水、缺電、居住正義等。然而，20到40歲的選民有600萬人，這族群一般被認為是「天然獨」，可是這些人不見得不會給國民黨機會。如果國民黨能夠讓年輕人認同，就像她在高雄市長選舉時所呼籲，讓年輕人買房安居樂業的速度趕得上父母親衰老的速度，就能爭取到選票。

柯志恩指出，爭取年輕選民非常重要，國民黨在20到40歲的年齡段並非沒有機會。（記...
柯志恩指出，爭取年輕選民非常重要，國民黨在20到40歲的年齡段並非沒有機會。（記者李榮／攝影）

國民黨 郭台銘 民調

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