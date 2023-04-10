金山天氣晴好 櫻花節吸引數萬遊客

天氣轉暖，北加民眾出門賞櫻花逛街會。（記者李怡╱攝影）

2023第56屆北加州 櫻花節（North California Cherry Blossom Festival），9日周日在舊金山日本 城(Japantown)繼續進行。豐富多彩的亞裔文化演出和藝術攤位，吸引數萬民眾前來。

北加州櫻花節是僅次於華盛頓特區的全美第二大櫻花節。節日舉辦地點日本城，也是舊金山市區內僅次於華埠的亞裔商業中心，平常周末期間也會吸引眾多年輕人前往購物聚會。每年櫻花節期間更是會吸引約20餘萬人前來，今年到場的不只是日裔、還有華裔、西語裔，以及眾多社區民眾到場慶祝，共同迎接櫻花盛開的春天。

現場來自日裔民間藝術家的動漫歌曲表演、青少年的街舞和Cosplay Show等具有日本文化特色的演出，吸引眾多觀眾駐足觀看拍照留影。藝術展位包括有日本的花藝、茶道、手工藝品以及民族服飾等，還有民眾穿著和服遊逛街會的藝術展位，為現場增添了更多藝術氣氛。

舊金山警察局在節日街會現場，一方面保衛現場治安，另一方面與民眾互動，趣味十足，如為前來的兒童展示警車內部裝置，以及為青少年普及安全治安小常識。在這一溫暖的春天街會，給足民眾安全感與互動。

街會當天舊金山一直保持在60度以上的溫暖天氣。這也是灣區民眾自今年以來感受到的難得的好天氣。市民 Lucy Mei表示，灣區終於告別了暴風雨天氣，迎來了春天，這是一家人出遊逛街會賞櫻花的最佳天氣和時機。

來自中半島柏林甘的居民Daniel Zhao表示，很喜歡櫻花節的節日氣氛，品嘗美食，欣賞不同族裔的多元文化。 「只可惜現場的遊客比櫻花多，影響了拍照的效果。本想與櫻花合影，奈何拍出的照片背景都是人頭攢動。 」

天氣轉暖，北加民眾出門賞櫻花逛街會。（記者李怡╱攝影）

下周日，還將迎來北加州櫻花節的盛大巡遊活動，將包括由太鼓鼓手、舞者和裝飾花車組成的遊行隊伍，。巡遊路線在下午1時從Civic Center廣場出發，沿著Polk Street前往Post Street。最後在日本城的郵政街和Fillmore Street結束。

市長布里德表示，櫻花節是舊金山市多元文化的一部分，鼓勵市民屆時參加櫻花節的巡遊活動，親自體驗來自不同社區的娛樂、文化與美食。