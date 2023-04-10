我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

金山天氣晴好 櫻花節吸引數萬遊客

記者李怡╱舊金山報導
天氣轉暖，北加民眾出門賞櫻花逛街會。（記者李怡╱攝影）
天氣轉暖，北加民眾出門賞櫻花逛街會。（記者李怡╱攝影）

2023第56屆北加州櫻花節（North California Cherry Blossom Festival），9日周日在舊金山日本城(Japantown)繼續進行。豐富多彩的亞裔文化演出和藝術攤位，吸引數萬民眾前來。

北加州櫻花節是僅次於華盛頓特區的全美第二大櫻花節。節日舉辦地點日本城，也是舊金山市區內僅次於華埠的亞裔商業中心，平常周末期間也會吸引眾多年輕人前往購物聚會。每年櫻花節期間更是會吸引約20餘萬人前來，今年到場的不只是日裔、還有華裔、西語裔，以及眾多社區民眾到場慶祝，共同迎接櫻花盛開的春天。

現場來自日裔民間藝術家的動漫歌曲表演、青少年的街舞和Cosplay Show等具有日本文化特色的演出，吸引眾多觀眾駐足觀看拍照留影。藝術展位包括有日本的花藝、茶道、手工藝品以及民族服飾等，還有民眾穿著和服遊逛街會的藝術展位，為現場增添了更多藝術氣氛。

舊金山警察局在節日街會現場，一方面保衛現場治安，另一方面與民眾互動，趣味十足，如為前來的兒童展示警車內部裝置，以及為青少年普及安全治安小常識。在這一溫暖的春天街會，給足民眾安全感與互動。

街會當天舊金山一直保持在60度以上的溫暖天氣。這也是灣區民眾自今年以來感受到的難得的好天氣。市民 Lucy Mei表示，灣區終於告別了暴風雨天氣，迎來了春天，這是一家人出遊逛街會賞櫻花的最佳天氣和時機。

來自中半島柏林甘的居民Daniel Zhao表示，很喜歡櫻花節的節日氣氛，品嘗美食，欣賞不同族裔的多元文化。 「只可惜現場的遊客比櫻花多，影響了拍照的效果。本想與櫻花合影，奈何拍出的照片背景都是人頭攢動。 」

天氣轉暖，北加民眾出門賞櫻花逛街會。（記者李怡╱攝影）
天氣轉暖，北加民眾出門賞櫻花逛街會。（記者李怡╱攝影）

下周日，還將迎來北加州櫻花節的盛大巡遊活動，將包括由太鼓鼓手、舞者和裝飾花車組成的遊行隊伍，。巡遊路線在下午1時從Civic Center廣場出發，沿著Polk Street前往Post Street。最後在日本城的郵政街和Fillmore Street結束。

市長布里德表示，櫻花節是舊金山市多元文化的一部分，鼓勵市民屆時參加櫻花節的巡遊活動，親自體驗來自不同社區的娛樂、文化與美食。

亞太裔歷史傳統文化基金會主席鄭可欣表示，今年的亞太月慶祝活動，將會再次在日本城的和平廣場內舉辦盛大的開幕儀式。

天氣轉暖，北加民眾出門賞櫻花逛街會。（記者李怡╱攝影）
天氣轉暖，北加民眾出門賞櫻花逛街會。（記者李怡╱攝影）

舊金山 日本 加州

上一則

治安惡化 金山市議員殷嘉立：每天都有民眾來信籲改善

下一則

3分彈轟垮拓荒者 勇士闖進季後賽

延伸閱讀

北加金山華人藥房 4次被偷 損失30萬

北加金山華人藥房 4次被偷 損失30萬
網臆測日本黑鷹直升機遭中擊落 防衛省排除可能

網臆測日本黑鷹直升機遭中擊落 防衛省排除可能
一年只有2次 「加州懸日」美景 金山人搶拍

一年只有2次 「加州懸日」美景 金山人搶拍
北加櫻花節登場 金山日本城湧人潮

北加櫻花節登場 金山日本城湧人潮
4/16日本城巡遊 疫情後首回歸

4/16日本城巡遊 疫情後首回歸

熱門新聞

43歲的舊金山科技高管鮑勃·李（Bob Lee），4日淩晨2時35分在舊金山街頭被人刺死。（取自MobileCoin公司）

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

2023-04-05 18:44
聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

2023-04-03 02:13
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

2023-04-03 16:39
Bob Lee遇害地點是在此處步行幾分鐘路程的高級辦公區。（記者李怡/攝影）

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

2023-04-05 20:15
Square前高層主管鮑勃·李在舊金山街頭遭人亂刀刺死，事件震驚各界。（電視新聞截圖）

Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控

2023-04-06 12:35
矽谷地震規模4.5，震央在Hollister。（翻攝自谷歌）

北加突發規模4.5地震 矽谷震撼

2023-04-04 18:54

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案