北加櫻花節登場 金山日本城湧人潮

北加州櫻花節在舊金山日本城如期舉行，吸引成百上千的居民在此慶祝春天的到來。（記者張曼琳／攝影）

一年一度的北加 州櫻花節（North California Cherry Blossom Festival），8日（周六）在舊金山日本 城(Japantown)如期舉行，吸引成千上萬的居民來此慶祝春天的到來。北加櫻花節今年已是第56屆，活動現場車水馬龍，熱鬧非凡。連續兩個周末的活動，8日是第一天，9日及15、16日將繼續舉行。

舊金山市長布里德（London Breed）、駐舊金山日本總領館總領事野口泰（Noguchi Yasushi）、第五區市議員潘正義（Dean Preston）、北加日本商工會議所（Japanese Chamber of Commerce of North California）副主席Nobuyuki Baba以及社區組織代表，出席了8日在日本城和平廣場舉行的櫻花節開幕式並致詞和祝酒，一同祝賀櫻花節順利舉辦。

布里德在致詞中感謝組織本次櫻花節的舉辦者，因為他們的努力，確保舊金山這一歷史悠久的傳統能代代相傳的同時，還可以讓居民享受美食和文化活動，到日本城的商家消費和購物。

布里德說，她自幼就在日本城附近的街區長大，「我小時候經常來這裡（日本城），我喜歡這裡的商家，欣賞這個社區的熱情和美好。」舊金山的日本城為美國最古老的日本城之一，「我們必須繼續支持並保護它，我們將會提供財政資源來徹底改造和平廣場。」

日本總領事野口泰致詞表示：「今年櫻花節步入第56個年頭，該節日代表著日本、北加州人民之間的國際友誼，也是一個探索舊金山灣區日本文化廣度和深度並與之互動的機會。」

選區包括日本城的市議員潘正義表示，聯邦、州和地方政府團結一致，將確保和平廣場的翻新獲得充足資金，他也感謝了參與櫻花節籌備和來此參與的所有人。

北加日本商工會議所副主席Nobuyuki Baba，代表該機構向本次櫻花節捐贈4萬7650元以示支持。他說：「通過兩國對日本城歷史的認識、理解和欣賞，我毫不懷疑，我們可以打造一個最好的市中心和代表未來希望的社區。」

北加州櫻花節為全美第二大櫻花節，僅次於華盛頓特區。每年約有22萬人參加這個節日，迎接櫻花盛開的春天，慶祝日裔美國人的文化。

北加州櫻花節曾經因新冠疫情暫停，雖在去年恢復舉辦，但是年度櫻花節的重頭戲日本城巡遊活動，則在今年首次回歸。

櫻花節為期兩個周末，為4月8日、9日以及15日、16日，巡遊將在16日下午1時至3時舉行。

市長布里德也在櫻花節開幕式中，鼓勵居民在16日當天前來觀看巡遊。她說：「 自2019年以來，我們就沒有舉行過巡遊，所以我們必須真正花時間來感謝它的回歸。」