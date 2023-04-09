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曾反對跨性別…前大學游泳隊員蓋恩斯 金山演講遭攻擊

編譯吳日君／灣區綜合報導
前大學游泳隊員蓋恩斯在舊金山州大演講，遭抗議人士言語與人身攻擊。(圖取自電視畫面)
前大學游泳隊員蓋恩斯在舊金山州大演講，遭抗議人士言語與人身攻擊。(圖取自電視畫面)

前大學游泳隊員蓋恩斯(Riley Gaines)表示，6日在舊金山州大演講時，因被抗議人士追逐與辱罵而中斷。她在推特發布錄影並發文指出，被一名男子攻擊兩次，這起事件證明女性需要保護空間。

舊金山州大報紙「Golden Gate Xpress」公布蓋恩斯反對跨性別女性參加女子運動的錄影。演講由倡導保守議題的非營利組織「Turning Point USA」主持。在演講時，場外示威者舉牌抗議高呼：「跨性別權益就是人權」。

蓋恩斯透露， 在她試圖離開現場時，遭到抗議人士攻擊。她與舊金山州大報紙公布的錄影顯示，她被警察護送到另一處房間。她的經紀人聲明表示，在2023年的美國，的男性學生暴力攻擊一名捍衛婦女權益的女性，居然可以被接受。

蓋恩斯之前曾與賓州大學學生湯姆斯(Lia Thomas)競賽，後者於2022年成為第一位贏得NCAA一級女子500公尺自由游泳比賽冠軍的跨性別女性。去年12月接受福斯新聞採訪時，蓋恩斯暗指湯姆斯完全無視並且不尊重女性。

針對蓋恩斯發布錄影內容，眾議院議長麥卡錫(Kevin McCathy)寫道，這是對大學校園言論自由的可怕攻擊，眾議院共和黨人士支持蓋恩斯，支持她為保護女性體育所做的勇敢與持續努力。

蓋恩斯經紀人呼籲警方進行全面調查，並將任何使用暴力學生逐出校園。

舊金山州大跨性別資源中心(The Queer and Trans Resource Center)表示，抗議人士並非舊金山州大學生。校方支持學生言論自由，但不包括仇恨言論，也不煽動暴力。

舊金山 跨性別 游泳

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