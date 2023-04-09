2023全球青商潛力之星 選拔啟動
2023全球青商潛力之星金山灣區選拔說明會8日在南灣華僑文教中心舉辦。該賽事自2021年舉辦以來，每年從全球選拔出30位優秀青年人才。僑務委員會希望以此對接台灣與僑界優勢，結合政府資源提升青商發展能量，協助全球青商茁壯發展。
說明會是由世界華人工商婦女企管協會北加州分會與南灣僑教中心共同主辦，金山灣區文教中心主任莊雅淑、世華北加州分會會長高椿惠、僑務委員呂玉珍、魏德珍、李文雄、佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風、聖荷西急難救助協會會長魏中芬等人參加。
莊雅淑表示，全球青商潛力之星的選拔進入第三年，除信保基金支持之外，政府資源還將幫助青商企業進行宣傳和行銷。「希望透過選拔，結合海外的青商的力量，把大家團結在一起，通過共好共榮的方式，幫助青商在世界的舞台上發光發熱。」
莊雅淑表示，獲獎典禮會在台灣舉辦，政府重要部會都將參與。有意申請的青商人士需先申請i僑卡，並將卡號填寫至基本資料表中，包括僑務委員、世華工商婦女企管協會、各地商會或僑務中心等都可作為推薦單位。「提交的文件要附上營運構想的簡報、佐證資料、獲獎資料，這關乎後期評分。」莊雅淑說，「選拔結果預計在今年5月底公布獲獎名單，9月召開獲獎典禮。」
高椿惠表示，藉由選拔，我們可以發掘具有潛力的青商和年輕人，除了可以傳承在地的職業道路，僑委會還能提供如華僑信保基金等補助。
李文雄表示，參與選拔的過程是煉鐵成鋼的過程，其過程是美好的。「從選拔中，我看到了台灣的正能量，世界的正能量，我們的目標就是讓世界更美好。」呂玉珍表示，希望海外青年商業領袖們能夠積極參與海外商會的工作，為商會的發展做出貢獻，推動商業發展以及全球外交。 魏德珍表示，台灣青商在矽谷地區做出的努力和成績需要被世界看到和肯定。
選拔賽報名截止至19日下午5時，持有i僑卡，年齡在40歲以下的海外企業負責人或高階經理人等符合參選標準，不限制任何產業。參選人首先需線上填寫基本資料表，後申請駐外單位推薦審核，最後將資料發送至[email protected]。
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