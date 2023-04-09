2023全球青商潛力之星 選拔啟動

2023全球青商潛力之星金山灣區選拔說明會。（記者王子涵／攝影）

2023全球青商潛力之星金山灣區 選拔說明會8日在南灣華僑文教中心舉辦。該賽事自2021年舉辦以來，每年從全球選拔出30位優秀青年人才。僑務委員會希望以此對接台灣與僑界優勢，結合政府資源提升青商發展能量，協助全球青商茁壯發展。

說明會是由世界華人工商婦女企管協會北加州 分會與南灣僑教中心共同主辦，金山灣區文教中心主任莊雅淑、世華北加 州分會會長高椿惠、僑務委員呂玉珍、魏德珍、李文雄、佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風、聖荷西急難救助協會會長魏中芬等人參加。

莊雅淑表示，全球青商潛力之星的選拔進入第三年，除信保基金支持之外，政府資源還將幫助青商企業進行宣傳和行銷。「希望透過選拔，結合海外的青商的力量，把大家團結在一起，通過共好共榮的方式，幫助青商在世界的舞台上發光發熱。」

莊雅淑表示，獲獎典禮會在台灣舉辦，政府重要部會都將參與。有意申請的青商人士需先申請i僑卡，並將卡號填寫至基本資料表中，包括僑務委員、世華工商婦女企管協會、各地商會或僑務中心等都可作為推薦單位。「提交的文件要附上營運構想的簡報、佐證資料、獲獎資料，這關乎後期評分。」莊雅淑說，「選拔結果預計在今年5月底公布獲獎名單，9月召開獲獎典禮。」

高椿惠表示，藉由選拔，我們可以發掘具有潛力的青商和年輕人，除了可以傳承在地的職業道路，僑委會還能提供如華僑信保基金等補助。

李文雄表示，參與選拔的過程是煉鐵成鋼的過程，其過程是美好的。「從選拔中，我看到了台灣的正能量，世界的正能量，我們的目標就是讓世界更美好。」呂玉珍表示，希望海外青年商業領袖們能夠積極參與海外商會的工作，為商會的發展做出貢獻，推動商業發展以及全球外交。 魏德珍表示，台灣青商在矽谷地區做出的努力和成績需要被世界看到和肯定。