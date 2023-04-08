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詹姆斯爾灣基金會領導力獎 7人獲獎

記者葛歆睿／南灣報導
詹姆斯爾灣基金會2023年領導力獎的七位獲獎者（從左到右）：Brilliant Corners首席項目官孔特雷拉斯、Project Moving Forward總監納瓦雷特博士、One Fair Wage總裁賈亞拉曼、California Tribal Families Coalition聯席執行董事魯澤和創始執行董事夏普、Replate首席執行官馬哈福德、受監禁影響者權益倡導者納恩。（取自詹姆斯爾灣基金會網站）
詹姆斯爾灣基金會2023年領導力獎的七位獲獎者（從左到右）：Brilliant Corners首席項目官孔特雷拉斯、Project Moving Forward總監納瓦雷特博士、One Fair Wage總裁賈亞拉曼、California Tribal Families Coalition聯席執行董事魯澤和創始執行董事夏普、Replate首席執行官馬哈福德、受監禁影響者權益倡導者納恩。（取自詹姆斯爾灣基金會網站）

詹姆斯爾灣基金會（The James Irvine Foundation）每年都會頒發領導力獎，表彰努力解決影響加州和全國數百萬人關鍵問題的社區領袖。基金會項目官員唐寧（Cindy Downing）表示，他們致力於建設一個讓低收入工人可以在經濟上取得進步的加州。基金會自2006年以來已透過領導力獎，認可100多位不同領域、不同年齡、不同背景的領導者，他們都在解決社會根深柢固的問題上，具領導力和獨創性。

詹姆斯爾灣基金會項目官員唐寧表示，他們致力於建設一個讓低收入工人可以在經濟上取得...
詹姆斯爾灣基金會項目官員唐寧表示，他們致力於建設一個讓低收入工人可以在經濟上取得進步的加州。（記者葛歆睿／翻攝）

少數族裔媒體創始人克洛斯（Sandy Close）認為，該獎項證明草根力量的強大，儘管在政治兩極分化、立法僵局和經濟不確定的環境中，地方也能領導社會變革。

少數族裔媒體創始人克洛斯表示，詹姆斯爾灣基金會領導力獎關注基層的變革者。（記者葛...
少數族裔媒體創始人克洛斯表示，詹姆斯爾灣基金會領導力獎關注基層的變革者。（記者葛歆睿／翻攝）

克洛斯表示，這個獎項關注基層的變革者，他們通常得不到認可或沒有知名度，同時又要解決棘手的問題，並實際設法去推動進展；「我們深信變革必須自上而下，通過民選官員和政策制定者進行，以至於我們忘記了這些變革的發生，常來自民間力量凝結所帶來的影響。因為像此次獲獎者，他們看到並相信前進的道路，想方設法吸引更多人共同努力去實現願景。」

詹姆斯爾灣基金會2023年領導力獎的七位獲獎者分別是：Brilliant Corners首席項目官孔特雷拉斯（Chris Contreras），他通過快速的住房安置和支持服務幫助人們擺脫無家可歸；One Fair Wage總裁兼聯合創始人賈亞拉曼（Saru Jayaraman），她通過宣傳、組織和改變對工作價值的敘事，改善加州人的工資和工作條件；California Tribal Families Coalition聯席執行董事魯澤（Blair Kreuzer）和創始執行董事夏普（Delia Sharpe），她們通過聯合各部落保護家庭與兒童來推進部落主權；Replate創始人兼首席執行官馬哈福德（Maen Mahfoud），他通過幫助企業捐贈剩餘食物和減少浪費來應對氣候變化；Project Moving Forward總監、加州大學河濱分校研究教授納瓦雷特（Linda Ventriglia-Navarrette）博士，她致力於幼兒英語學習者的語言和識字教育的改革；以及在長達40多年的時間裡，為受監禁影響的人爭取尊嚴、機會和自由的納恩（Dorsey Nunn）。

少數族裔媒體創始人克洛斯表示，詹姆斯爾灣基金會領導力獎關注基層的變革者。（記者葛...
少數族裔媒體創始人克洛斯表示，詹姆斯爾灣基金會領導力獎關注基層的變革者。（記者葛歆睿／翻攝）
詹姆斯爾灣基金會項目官員唐寧表示，他們致力於建設一個讓低收入工人可以在經濟上取得...
詹姆斯爾灣基金會項目官員唐寧表示，他們致力於建設一個讓低收入工人可以在經濟上取得進步的加州。（記者葛歆睿／翻攝）

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