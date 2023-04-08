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18歲亞裔遊遍歐洲 加州人松岡創最年輕紀錄

記者葛歆睿／南灣報導
松岡探索瑞士。（取自吉尼斯網站）
松岡探索瑞士。（取自吉尼斯網站）

18歲的加州人松岡（Rio Matsuoka）打破吉尼斯紀錄，成為世界上最年輕的、遊遍歐洲每個國家的人。

根據吉尼斯世界紀錄，松岡從滿18歲的第一天起，用了100天的時間探索歐洲每個國家，從冰島開始到馬耳他結束。松岡在高中畢業前就告訴家人想去歐洲旅行，但沒有以打破紀錄為目標。

18歲的加州人松岡打破吉尼斯紀錄，成為全球最年輕、遊遍歐洲每個國家的人。（取自吉...
18歲的加州人松岡打破吉尼斯紀錄，成為全球最年輕、遊遍歐洲每個國家的人。（取自吉尼斯網站）

這一路上，松岡也並非完全獨自旅行；他在摩爾多瓦（Moldova）北部一次徒步中遇到了一隻狗，並和牠維持了一段短暫的「友誼」。

松岡在奧地利維也納聖斯蒂芬大教堂前。（取自吉尼斯網站）
松岡在奧地利維也納聖斯蒂芬大教堂前。（取自吉尼斯網站）

松岡說，「我們一起徒步旅行並探索了四個小時的洞穴，那是一段如此美妙的時光，我多希望永遠不會結束。」他認為，與那隻狗的相遇，對他也有療癒作用，「因為我離開大城市一段時間，而且我很想念家裡的狗。」

松岡探索薩克島。（取自吉尼斯網站）
松岡探索薩克島。（取自吉尼斯網站）

松岡告訴吉尼斯世界紀錄，在去過的所有地方中，他最喜歡英國和法國之間的薩克島（Sark），「那裡不允許汽車通行，人們只能乘拖拉機或自行車在島上轉轉。島上的自然風景很美，以夜空而聞名。」而那裡友好的人們，也讓松岡覺得像是一個熱情的大社區，他稱島上的體驗「輕鬆和獨特」。

松岡在葡萄牙。（取自吉尼斯網站）
松岡在葡萄牙。（取自吉尼斯網站）

松岡表示，旅行讓他更加了解自己喜歡做的事，同時也增加對現實世界的認知；「讓自己沉浸在不同的文化中，並嘗試了解世界不同地區人們的經歷和生活。」

據吉尼斯網站透露，松岡現在在烏克蘭做志願者。他希望在不久的將來存到足夠的錢，以便打破更多紀錄。

松岡在克羅地亞。（取自吉尼斯網站）
松岡在克羅地亞。（取自吉尼斯網站）

加州 汽車 烏克蘭

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