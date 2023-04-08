NBA／達拉斯獨行俠輸勇士 申訴裁判錯罰遭否決

獨行俠目前戰績掙扎，為附加賽資格苦苦鏖戰。圖為獨行俠此前對陣勇士。（記者劉先進／攝影）

NBA 官方6日下午宣布，否決達拉斯獨行俠申訴的裁判吹罰錯誤。3月22日的比賽獨行俠以兩分之差輸給金州勇士 ，第三節最後兩分鐘，獨行俠球員誤以為是己方球權，但裁判實際示意球權歸勇士，勇士在無人防守下扣籃得到兩分。在審查比賽後，NBA決定，獨行俠不能證明這個「球權改判」導致他們輸球。

這場比賽獨行俠主場以125比127輸給勇士。獨行俠的申訴說，在第三節還剩大約兩分鐘的時候，裁判沒有恰當吹罰一個出界球，隨後勇士在無人防守下輕鬆得分。比賽回放顯示，獨行俠所有球員往前跑，試圖攻擊勇士籃框，這邊波爾傳球給魯尼，後者暴扣得分。

NBA聯盟表示，事件發生在比賽還剩近14分鐘時，獨行俠隨後在最後四分鐘兩度領先；在這種情況下，該球隊無法按照NBA比賽抗議申訴的標準表明，它被剝奪贏得比賽的公平機會，僅僅基於這一點，就意味著申訴失敗。

比賽結束後，獨行俠東主庫班(Mark Cuban)在推特 上發帖稱，裁判在暫停前將控球權判給獨行俠，但在暫停期間改變判罰，卻沒有通知獨行俠。不過，NBA聯盟在聲明中說，庫班的評論是「不準確的」，在獨行俠的正式書面抗議中，球隊同意裁判確實示意這是勇士的球。