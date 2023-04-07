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6/16起連三天FASCA新生培訓 即日起接受報名

記者李榮／密爾比達報導
海外青年文化大使（FASCA）經常參與社區活動。（本報檔案照片）
海外青年文化大使（FASCA）經常參與社區活動。（本報檔案照片）

2023年僑務委員會「海外青年文化大使（FASCA）新生培訓」金山灣區場次，計畫6月16日至18日在金山灣區華僑文教服務中心舉行。僑教中心表示，今年培訓自即日起開始接受報名，額滿時立即截止，歡迎14至17歲台裔青少年踴躍報名參加。

僑委會鼓勵海外青年參與僑社活動及協助推展公眾外交，並培養投入僑社服務行列，成為海外推動僑務工作助力，2011年起辦理海外青年文化志工大使新生培訓，至今已是第13年繼續辦理。學員經培訓結業後，即可參與「海外青年文化大使協會」全年所提供多元學習及服務機會。

活動以「領導、服務、文化、傳承」為四大培訓主軸，帶領青少年透過新生培訓，及全年持續性培力活動及安排僑社服務，培育青少年文化涵養及領導長才。

僑教中心指出，新生培訓共3日，將聘請台、美兩地教授及專業講師帶領，活動包括文化及移民尋根體驗課程、領導統御課程，讓學員尋根、挑戰自我，成就自我之領導與團隊價值。

活動網址：https://wceo.regfox.com/2023fasca

電話：408-747-0394分機117林怡嫻Yolanda Lin

信箱：[email protected]

灣區 移民

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