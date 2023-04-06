庫比蒂諾勞森中學、新北新埔國中締結姐妹校

16名台灣學生到勞森中學上課。（郭月秀提供）

新北市新埔國民中學校長郭月秀本周帶領16名學生，到庫比蒂諾勞森中學（Sam H. Lawson Middle School）交流。新埔國中學生與勞森中學學生一同上課五天，體驗美式教學與校園文化。兩校在5日中午舉行正式的簽約儀式，新埔國中與勞森中學締結姐妹校關係，未來會強化雙方的交流與互動；庫比蒂諾勞森中學將有兩位老師代表將於今年十月回訪。

郭月秀指出台灣政府先前已經宣示2030時要成為雙語國家，因此愈來愈重視英語的教學。而像是新北市的公立學校系統，也已經有了34位的外籍老師，希望能夠加強雙語的教育。先前因為疫情持續三年多出訪不易，這次疫後來美，大家都非常興奮，學生在文化與學習的衝擊下體驗到許多與台灣的不同。

她表示，這次共有16名學生徵選進入訪問團自費前來，整個旅程包括飛機航程前後約為十天。其中五天是到勞森中學體驗學習，另外也去舊金山，以及史丹福大學 、柏克萊加大 等參訪。而學生在上課時，是完全跟著美國學生參與數學、科學、語文、歷史，體育等不同課程學習。大家都覺得新奇好玩，並能深刻體驗到兩地教學文化的不同。

一位學生就說，在美國上第一堂課時，老師用20元紙鈔頭像「該不該放傑克遜」的議題，讓學生分成贊成和不贊成兩組辯論。過程中每位同學根據所研究後的結果講出自己的理論，你來我往的十分精彩，「與台灣最大不一樣的地方是老師在過程中並沒有講述太多內容，而是讓學生分組之後分別討論，自行找出論點，並在過程中吸收知識。這種上課模式雖然會花很多時間，但好處是會讓同學更加印象深刻；更何況歷史本來就沒有所謂的對或錯，應該自己判斷，獨立思維。」

數學方面，學生也發現，美國老師上課時會先用投影講解今天的課程進度，但老師不會直接講解做法，而是讓學生先自行思考，最後再講解法。過程中老師會不時走動，學生有不會的地方可以直接問，與台灣直接講解解法與答案的文化很不同。