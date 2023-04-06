聖荷西警察工會涉毒 民權聯盟要求解散

聖荷西州立大學人權研究學院的學生參與抗議活動。（記者王子涵／攝影）

聖荷西警察 工會（San Jose Police Officers' Association）高管販毒醜聞繼續發酵。當地多個民權組織組成聯盟5日中午在市府門前舉行抗議活動，呼籲市府做出行動。

64歲的聖荷西警察工會執行總監塞戈維亞 （Joanne Marian Segovia）因涉嫌企圖非法進口合成阿片類藥物芬太尼，1日遭到聯邦刑事訴訟。消息不僅讓當地社區感到震驚，同樣為灣區的禁毒事業蒙上陰影。

來自聖荷西州立大學人權研究學院的學生舉著「沒有公正，就沒有和平」、「貪污的警察協會」、「減少預算、解除武器、解散協會」等標語表達不滿。

塞戈維亞涉嫌不僅使用工作電腦，還使用工會的UPS帳號分銷毒品 ，國土安全部找上門後還不收手。根據調查，毒品包裹來自於包括印度、加拿大、中國、英國等國家，被偽裝成化妝品、巧克力、糖果等，形成全球販毒網絡。

亞裔法律聯盟（Asian Law Alliance）執行主任根田（Richard Konda）對本報表示，儘管在審判上堅持無罪推定原則，但是根據目前掌握並公開的證據，塞戈維亞很難逃脫指控。

「警察工會怎能夠允許這樣的行為持續數年？警察工會怎麼可能沒有注意到她的罪行？」根田說，「這太震驚了，這必須要有個結果。」

抗議聯盟呼籲聖荷西市府取消警察工會的合法性，並中止市府與該組織的任何合約。所有聖荷西民選官員需要承諾在競選中不再接受警察工會的資助。「我們需要聖荷西的領袖將民眾的訴求提出來，不能單純指望聯邦的調查，因為這是我們的城市，這是我們的社區。」

社區組織Silicon Valley De-Bug創始人賈亞德夫（Joanne Segovia）表示，警察工會要麼非常無能，要麼有其他人也參與了犯罪。

聖荷西警長馬塔（Anthony Mata）拒絕了採訪要求。在一份聲明中他表示：「這個消息讓聖荷西警察工會的成員、領導和我感到驚訝和痛心。」該協會發言人表示，塞戈維亞的行為是獨立的，與協會其他成員無關。