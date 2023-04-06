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張大千北加創作潑彩屏風 3200萬落槌

記者李榮／聖他克拉拉市報導
舒建華表示，這次拍出的作品是在完全熟紙上創作，對技巧的要求更高。（記者李榮／攝影）
舒建華表示，這次拍出的作品是在完全熟紙上創作，對技巧的要求更高。（記者李榮／攝影）

香港蘇富比拍賣日昨舉行50周年拍賣，張大千「花開十丈影參差」專拍下午5時起開拍，起拍價為港幣1億5000萬。經過兩位電話委託15分鐘競拍，最終以2億1650萬港元落槌，如果再加上加佣金，就是2億5164萬8500港元（約3200萬美元）成交，創下張大千作品史上的第三高價。

對於此次的高價拍賣，硅谷亞洲藝術中心館長舒建華分析，雖然價格確實比他自己事先心裡預期的高不少，但就藝術成就來說，張大千1950年代末開始探索到1960年代末走向成熟的潑墨和潑彩，可以說是中國近現代繪畫中「最了不起的創新」。雖然，在張大千生前、甚至死後20年都沒有獲得學術界與藝術界的肯定，但這次拍賣正是時值張大千逝世40周年，也算告慰張大千的在天之靈。

此次拍出的「花開十丈影參差」是拍賣史上第三高的張大千作品。事實上，張大千以日本屏風繪製的荷花畫應該有六幅，這次的作品是其中之一。「花開十丈影參差」是首次進入拍賣，沒想到就拍出超高價。

張大千曾在北加住過多年。舒建華指出，這次拍出的作品是張大千1973年在北加州卵石灘17英哩（17 Mile Drive）風景區的寓所「環蓽庵」創作，尺幅約六英呎見方，畫在對折的日式金箋屏風上，以潑墨和潑彩而成。從拍賣價格來說，到目前為止，共有13件張大千畫作市價超過一億元人民幣，其中有8件是潑墨和潑彩。而張大千前五幅最貴畫作中，其中4幅是潑墨和潑彩，可見張大千潑墨和潑彩的成就。

舒建華表示，張大千1950年代末開始探索潑墨與潑彩，十多年後成熟，對於中國近現代繪畫中，是極為重大的創新。然而，在張大千生前，乃至去世20年後都一直沒得到學界和藝術市場的肯定，後來是到2010年前後隨著中國大陸經濟的崛起才有大的改觀。今年是張大千逝世40周年，這次的拍賣結果，正好說明張大千的創新已完全得到肯定，可以告慰了他的在天之靈。

恰逢張大千逝世40周年，硅谷亞洲藝術中心本月也正好在舉辦「大風千古」紀念展，展品張大千作品、信札、照片、大風堂用紙和珍稀出版物，展品來自美國張大千家人、友人、門人、機構、私人和藝術中心的收藏，而其中多數更為首次公開展出。

舒建華5日指出一幅作品介紹，這次拍出的「花開十丈影參差」是在「完全熟紙」上所做，與這次展出的一幅畫作用的就是同類型的紙。這種紙屬於不滲水的類型，墨會留在紙面上，因此作畫的時候技巧要求更高。畢竟一但控制不好，紙面就會非常難看。

舒建華並表示，這類的畫作與一般畫作不同，普通畫作是先畫好再裱框；但這類型的畫作是先裱在木框上才創作。通常是準備特定給朋友，或者事先決定好用途，才會以這樣的方式作畫。

事實上，從紀錄上來看，也同樣證實張大千的潑彩是到近十年來才獲得該有的肯定。1970年張大千在Carmel的Laky畫廊做展，依據那時出席畫展開幕的侯北人所做的記錄，圖錄封面上的潑彩代表作「雪山晚照」價格僅僅是1000美元，與傳統題材水墨作品略高一點，可見當時對張大千的潑彩藝術並沒有被重視。

70年代張大千的潑彩，即使是代表作，也僅1000美元。（記者李榮／翻攝）
70年代張大千的潑彩，即使是代表作，也僅1000美元。（記者李榮／翻攝）
早期張大千的潑墨潑彩沒有受到極致的肯定。（記者李榮／翻攝）
早期張大千的潑墨潑彩沒有受到極致的肯定。（記者李榮／翻攝）

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