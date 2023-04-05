西裔馬爾克斯 宣誓就任阿拉米達縣議員
3月30日下午舉行的阿拉米達縣特別縣議會中決定，由海沃（Hayward）西語裔市議員馬爾克斯（Elise Marquez）填補今年2月癌逝的前第二區縣議員威爾（Richard Valle）的席位。馬爾克斯在4月4日縣議會中正式宣誓就任，成為阿縣議會中第二名少數族裔社區的女性代表。
這個議員席位當初出缺後，有四人表達強烈意願參與甄選，其中包含佛利蒙現任華裔副市長黃潔宜（Teresa Keng），但最後由馬爾克斯獲選。
4日上午阿縣議會中的第一項議程就是為馬爾克斯舉行宣誓儀式。阿縣縣議會主席麥利（Nate Miley）先和工作人員確定本次宣誓儀式的程序，之後他表示，也將任命馬爾克斯為公共保護委員會（Public Protection Committee）主席，及廢物管理局（Waste Management）、東灣社區能源（East Bay Community Energy，簡稱EBCE）的成員。他表示期待與馬爾克斯一同在縣議會服務。
第一區縣議員赫伯特（David Hurbert）也對馬爾克斯的加入感到興奮，他向馬爾克斯說：「在幾分鐘後，你就可以站在這裡聽取公眾對議程項目的評論，也將被要求對該議程進行投票。 」赫伯特也表示，已聽聞馬爾克斯十分勤勉，相信馬爾克斯的加入將「完整的補充」議會缺位。
縣議員卡森（Keith Carson）對赫伯特的觀點表示贊同，並在會後發推文表示歡迎馬爾克斯的加入。同為女性的華裔縣議員譚蓮娜（Lena Tam) 對議會有另一名女性成員加入感到興奮，並感激馬爾克斯的加入：「馬爾克斯將成為我們縣議會的一筆巨大財富。」
隨後，馬爾克斯在四位縣議員的見證下，完成宣誓就職儀式，並加入當日的縣議會議程。
馬爾克斯出生成長在該縣第二區，儘管有工會成員表示，另一候選者SEIU Local 1021公會成員卡薩諾瓦（Ariana Casanova）為威爾認定的後繼者，但馬爾克斯和佛利蒙現任華裔副市長黃潔宜在面試過程展現更多的優勢。
馬爾克斯表示，她認為她和卡薩諾瓦有相似的理念，她說：「我們關心勞動人民，關心年輕人，我們想幫助人們做出更好的選擇，我知道我們同樣關心很多事情。」馬爾克斯承諾將致力完成前縣議員威爾尚未完成的事務，並強調縣議會的透明度，其政綱首要為住房負擔能力、安全和該縣的金融穩定性。
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