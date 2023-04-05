報稅快截止 善用免費申報服務 去年收入低於7.3萬者適用

納稅截止日接近了，大部分民眾必須於4月18日前申報、繳納所得稅，離現在只大約兩個星期時間。

CNBC 財務記者多爾（Kate Dore）強調 ，民眾申報、繳納所得稅時，必須注意到以下事項，其中如國稅局 提供免費申報服務 （IRS Free File Program）。這種國稅局提供服務利用網路，協助民眾申報所得稅。免費申報服務是一個公私合營機構，2022年收入低於7萬3000元民眾可經由這種網路服務申報所得稅。

多爾說，70%納稅人符合接受免費申報服務資格，可是使用這種網上服務民眾者甚少，因為許多民眾不知道這種網上服務，甚至繳費請專人辦理申報。多爾本人亦為認證理財專家。

多爾指出，民眾今年得到的退稅 可能低於往年。截至今年3月17日為止，國稅局已發出540萬宗報稅人退稅款，平均每宗退稅款金額為2933元，比去年同期平均退稅款3305元為低。多爾表示，退稅款下降與新冠疫情 補助終止有關，新冠疫情間民眾可取得兒童納稅抵免、工作收入納稅抵免等。

專家指出，一般申報所得稅所犯的錯失中，包括如零工服務員或工人可能取得1099報表，可是未能申報報表上收入。另外，有些錯誤包括沒有申報投資收入，因為沒有收到投資收入表格。專家強調，有些收入雖然沒有申報，國稅局已收到這些報表影本，因此對未申報部分相當清楚。

其他經常錯誤包括拼寫錯誤、數字錯誤；這種情形出現於拼寫、輸入姓名、出生年月日、社會安全號碼、銀行帳戶與匯款路徑號碼 (routing number) 時所犯錯誤。此外，專家指出沒有網路申報，或未能申請直接存款者，可能會發生延期收取退稅現象。

納稅人亦可經由國稅局免費申報網路服務，申請延期申報。然而民眾雖可申請延期申報，仍必須於4月18日前繳納所得稅。另外，準備向國稅局申請延期申報所得稅民眾，亦必須向州府申請延期申報。

有關沒有申報個人所得稅，繳付個人所得稅的懲罰辦法如下：

一、未及時申報所得稅民眾，每個月將面臨5%至25%所得稅欠繳額罰款，另加欠繳稅款利息。

二、未及時繳付稅款民眾，每個月將面臨欠繳稅款0.5%至25%欠繳額罰款，另加欠繳稅款利息。

專家強調，如未能繳付所有稅款，可申請分期付款，分次繳付全部所欠稅額。