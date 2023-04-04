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經濟振興＋住房挑戰 山景城發展２大議題

記者王子涵／山景城報導
山景城市長介紹2023發展計畫。（記者王子涵／攝影）
山景城市長介紹2023發展計畫。（記者王子涵／攝影）

山景城市長海克斯（Alison Hicks）與城市經理麥卡錫（Kimbra Mccarthy）3月31日向山景城商會小商業主們介紹城市下一步發展計畫，其中最受人關注是經濟振興與住房議題，上百名小商業主參與會議。

海克斯表示，經濟振興有兩個主要目標，即保持科技產業繁榮和振興市中心小商業。她說，山景城市中心將轉型為「15分鐘城市」（15-minute City），居民能在15分鐘步行時間內，找到購物、工作、飲食、文化娛樂等活動。海克斯說，「市府顧問已通過社區會議完成調查，並將在最近將報告提交到市議會。」

疫情期間，市中心最繁忙的卡斯楚街（Castro Steet）被禁止汽車通行，以便食客在戶外空間安全用餐。這一舉措被認為是疫情給市中心發展帶來的積極一面，灣區大部分城市在疫情後也將這一政策保留。海克斯表示，她將尋求將卡斯楚街轉變為永久性的無車街道，並翻新人行道與電氣管線。

減少碳足跡也將成為市府工作的重點之一。海克斯指出，建造安全可靠的交通基礎設施是重要的開端，「當自行車道、安全的鎖車修車地遍布城市，人們便會主動選擇騎車；當人行道在樹蔭下，人們就會走出家門遊覽城市。」

麥卡錫表示，住房是該市最要緊的挑戰。根據州法，山景城未來八年需要建造至少11,000個住房單元。市府在過去兩年中已經起草住房草案，規畫遠超過11,000戶的目標，同時可負擔住房是計畫中的重要一環。市府將透過酒店購置改造、快速房、永久性支持房屋等方式完成。

麥卡錫指出，人們喜愛山景城的一個重要原因便是出色的教育品質。山景城得到的8000萬元債券用於建造可負擔住房，其中一部分將用於建設面向教師的可負擔房，以及安全上學通道。「公立學校教師的付出，是讓社區與眾不同的重要原因。」

麥卡錫表示，住房是該市最緊要的挑戰。（記者王子涵／攝影）
麥卡錫表示，住房是該市最緊要的挑戰。（記者王子涵／攝影）
山景城市長介紹2023發展計畫。（記者王子涵／攝影）
山景城市長介紹2023發展計畫。（記者王子涵／攝影）
麥卡錫表示，住房是該市最緊要的挑戰。（記者王子涵／攝影）
麥卡錫表示，住房是該市最緊要的挑戰。（記者王子涵／攝影）

疫情 麥卡錫 灣區

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