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屋崙今年第25宗兇案…男遭槍擊車毀人亡 當局懸賞1萬

記者張曼琳／屋崙報導
3月29日深夜，當局發現一名57歲的男子，在580號公路上一輛撞毀的車內因槍擊身亡的兇案。（ NBC電視台畫面）
3月29日深夜，當局發現一名57歲的男子，在580號公路上一輛撞毀的車內因槍擊身亡的兇案。（ NBC電視台畫面）

當局日前發現一名57歲的男子，在580號公路上一輛撞毀的車內因槍擊身亡的兇案。在確定受害者是在城市街道上開車時被槍殺後，加州高速巡警（CHP）將該案交由屋崙警方接管，本次為屋崙警方今年調查的第25宗兇案，去年同期為30宗。

根據「東灣時報」報導，當局在3月30日上午尚未公布死亡男子的姓名。該男子於3月29日晚10時30分左右，在580號公路東行Park Boulevard一輛被撞毀車輛內被發現死亡。警方當場確定受害者是因槍擊身亡。

加州高速巡警初步調查，但在調查沒有發現槍擊事件發生在高速公路上的證據。Park Boulevard路段靠近屋崙市美麗湖。當局表示，該男子似乎是在城市街道上被殺的，但尚不清楚具體地點。調查人員還認為，男子開車上高速公路是為了逃離槍手。

目前，警方沒有公布槍擊的動機也沒有宣布任何逮捕。

本次兇案為屋崙警方今年調查的第25宗兇案，加州高速巡警也在今年調查一起發生在城市高速公路上的兇案。去年同期，屋崙警方調查該市的第30宗兇殺案。

屋崙警方和滅罪組織（Crime Stoppers）為該案調查懸紅1萬元，以獲取有助於逮捕兇手的信息。任何該案知情者請撥打510-238-3821或 510-238-7950 向屋崙警方提供線索，也可致電 510-777-8572 聯繫滅罪組織。

在確定受害者是在城市街道上開車時被槍殺後，加州高速巡警將該案交由屋崙警方接管。（...
在確定受害者是在城市街道上開車時被槍殺後，加州高速巡警將該案交由屋崙警方接管。（ NBC電視台畫面）

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