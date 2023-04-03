客場再吞敗 勇士戰金塊2分飲恨 戰績掉到西區第6

柯瑞慶祝隊友得分。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士 2日晚客場以110比112不敵約柯奇（Nikola Jokic）缺席的西區榜首丹佛金塊，延續客場難以贏球的定律，戰績掉到西區第六。考慮到湖人、鵜鶘和勇士的勝場差只有0.5場，若再輸球，勇士距離附加賽只有一步之遙。

勇士全場三分瘋狂打鐵，投出42中9、21.4%的超低命中率。柯瑞 三分14中2，手感冰涼，得到21分3籃板4助攻，湯普森25分，迪文森佐18分13籃板，波爾17分。勇士在最後2分鐘相差9分，一度依靠湯普森最後20.7秒的三分，將比數迫近到2分，但湯普森最後時刻連續兩個三分不中，喪失贏球希望。

勇士在3月31日依靠末節發力，戰勝墊底球隊聖安東尼奧馬刺。2日比賽前，勇士41勝37負，排名西區第五。不過，西區第五到第十，勝場差僅僅3場，六支球隊戰績的差距極小，考慮到各球隊例行賽平均還有四場比賽，且雙方之間互有交鋒，勇士的第五位置並不穩固，隨時可能掉到附加賽區，屆時一兩場比賽的勝負非常難料。

對陣金塊也屬於全力爭勝的局勢。賽前，格林就說，比賽很重要，因為排名的緣故，需要贏球。此外，和爭冠路上可能相遇的球隊相遇，需要給對手一點震撼。

賽前，格林生涯有4212次助攻，排名第106位，他只需要4次就可以超越名人堂成員巴克利（Charles Barkley，4215次），在榜單上提升一位。賽季69場比賽中，格林場均8.4分、7.2個籃板、6.9次助攻和1.0次搶斷，投籃命中率達到52.9%。有64場送出了4次以上的助攻。