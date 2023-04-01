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全國亞裔總商會辦「亞太裔堅強」會議 聚焦矽谷小商業

記者葛歆睿／南灣報導
「亞太裔堅強」小企業圓桌會議與會者超過60人，包括亞裔小企業主、政府官員等。（記者葛歆睿／攝影）
「亞太裔堅強」小企業圓桌會議與會者超過60人，包括亞裔小企業主、政府官員等。（記者葛歆睿／攝影）

全國亞裔總商會（National ACE）3月31日在洛斯加托斯舉辦一場面向美國亞太裔小企業主的「亞太裔堅強」（AAPISTRONG）小企業圓桌會議，探討矽谷的商業現狀。

與會者超過60人，討論矽谷小企業主面臨的獨特挑戰，包括能見度、反亞太裔歧視、結構性不平等、難以獲得許可、高稅收和費用，以及移民等問題，還提及治安的話題，與會者緊急呼籲民選官員採取行動。

過去兩年來，新冠病毒及反亞裔仇恨對亞裔小企業衝擊極大，據統計，有72%的亞裔企業稱疫情對他們有很大的負面影響；自從新冠肺炎疫情以來，從語言騷擾到身體攻擊，全美有將近1萬1000宗個人舉報的針對亞裔歧視事件，其中36%發生在商業場所。

全美亞裔總商會會長董繼玲表示，要讓社區感覺安全還有很長一段路。（記者葛歆睿／攝影...
全美亞裔總商會會長董繼玲表示，要讓社區感覺安全還有很長一段路。（記者葛歆睿／攝影）

「要讓我們的社區感覺安全，還有很長的一段路要走。」全美亞裔總商會會長董繼玲（Chiling Dong）表示，商會將聯合所有地區商會及商家致力於反對仇恨、推動亞裔社區公平的政策。她表示，針對這些挑戰，總商會推出「亞太裔堅強」計畫，2023年的重心是公平、機會及正義，內容包括技術援助項目，以協助小企業獲取資金、培養能力。

董繼玲表示，全國亞裔總商會代表全美265萬亞裔小企業主及企業家，為幫助亞裔小企業，和全美120多個少數族裔商會及夥伴組織合作；在2022年經由網路講座，服務了3萬多家小企業，舉辦了114場網上工作坊，52場實體活動，幫助企業主保持彈性、運轉並成長，經由「亞裔堅強」計畫發放400萬元補助款給亞裔小企業主。

「亞裔堅強」也關注培訓企業在危急狀況中做出反應及報告，收集數據，和政策制定者、立法者、企業領導，以及小企業領袖定期舉辦圓桌討論會，討論如何產出有影響力的解決方案。

整個2023年，全國亞裔總商會還會在全美各地舉辦15場小企業圓桌會議，以及經濟高峰會，把企業領袖和政策制定者聚到一起。矽谷這場活動，是今年第二場。

當日與會者有州眾議員羅達倫(Evan Low)、庫比蒂諾市長魏虹（Hung Wei）、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、薩拉托加副市長趙嬿、聯邦總務署（GSA）環太平洋、西北、北極地區區域管理員Sukhee Kang、聯邦司法部（Department of Justice）美國社區關係服務部高級顧問洛克（Justin Lock）。

圓桌會上，小企業主直接與官員對話，並討論撥款給少數族裔企業發展部，公平及承包聯邦項目等議題。

董繼玲表示，亞太裔企業家從開始、維持或擴展業務時必須克服許多障礙，政策制定者在保護亞太裔社區、讓小企業安全運營和創造繁榮方面發揮著重要作用，「這次對話將幫助政策制定者了解我們社區的需求，以便幫我們找到解決方案。」

全國亞裔總商會在洛斯加托斯舉辦面向美國亞太裔小企業主的「亞太裔堅強」小企業圓桌會...
全國亞裔總商會在洛斯加托斯舉辦面向美國亞太裔小企業主的「亞太裔堅強」小企業圓桌會議。（記者葛歆睿／攝影）

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