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舊金山華埠名店China Live租賃爭議 房東嗆驅逐

編譯組／舊金山電
舊金山華埠名店與房東陷入法律糾紛。（美聯社）
舊金山華埠名店與房東陷入法律糾紛。（美聯社）

舊金山華埠最著名的餐館之一China Live，與房東的法律鬥爭已持續兩年，最近又升級到以驅逐相威脅。

這家位於百老匯（Broadway）街644號的大型餐飲店，1月份收到一份非法滯留通知，即逐客令（evictio notice）。由Cypress Properties Group, LLC管理的大樓業主──「644 Broadway, LLC」，聲稱China Live欠下420萬元的租金。根據訴訟，644 Broadway稱China Live「惡意挪用了用於支付租金的聯邦疫情扶助金，將其投以他用」。

然而，根據法律紀錄，644 Broadway的一名律師3月申請撤銷該案，律師莫里卡（Terry Mollica）說，他的客戶「自願」撤銷驅逐威脅，但拒絕說明原因。他說，「我們仍在努力讓租戶支付租金，但至今未有和解」。

China Live的老闆George Chen堅持認為餐廳不會關閉，Cypress Properties Group的高級物業經理馬查多（Cindy Machado）拒絕發表評論。

這家占地3萬平方呎精心設計的華埠餐廳，2021年首先採取法律行動起訴房東，聲稱其發起一場「關閉China Live的運動」。

由於疫情造成的業務中斷，China Live在調整租約後起訴大樓業主違反合同。根據訴訟，China Live聲稱644 Broadway多收了面積費，而且沒有解決維修問題。2021年，該餐廳向警方報案稱感到受到「威脅」，因為644 Broadway要求其在5天內支付租金，否則將面臨長達20年的監禁。

這家餐廳還聲稱，644 Broadway破壞其在拉斯維加斯、芝加哥和紐約市開店的計畫，削弱了餐廳吸引新投資者的能力。該訴訟要求賠償2500萬元的估計損失，並聲稱在業主得知他們在舊金山的糾紛後，China Live新店的交易陷入「停滯狀態」。

China Live於2017年在眾人的期待中開業，有一家精緻的餐廳、酒吧和超市。店主現在正計畫在巴黎的盧浮宮開設另一個多層的美食館。這家餐廳被高調驅逐威脅，也可能是疫情所造成的長期後果之一。這項違約訴訟正在進行中。

金門餐廳協會（Golden Gate Restaurant Association）執行董事托馬斯（Laurie Thomas）說，聽到驅逐令是「令人不安的」，特別是在當下成本增加、銷售放緩及疫情影響揮之不去之際，當地餐廳仍然處於危險的狀態。她說，舊金山的餐館在2022年以兩倍於開業的速度在關閉。

「聽到這樣的事情」，她在談到China Live的糾紛時說，「更說明舊金山的餐飲業由於多種原因還沒有走出困境」。

租金 疫情 舊金山

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