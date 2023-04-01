柏克萊市中心將建16-28層6大樓

柏克萊有11萬5000人口，市中心卻僅有3棟12層樓以上的大樓，市中心近來提出建造16-28樓層的6棟建築物計畫。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

柏克萊 自1971年以來，僅曾建造一棟13層樓以上的建築。不過，柏克萊市中心即將比灣區 任何一個地方更可展示加州全州性住房政策，是如何改變本地城市規模。無論是好還是壞，市中心正計畫建造16-28樓層的6棟建築物。

有越來越多柏克萊居民與其他灣區城市居民，現在更能夠接受當地需要為所有類型民眾提供住房。此外，沙加緬度州府立法人士通過一系列法案，促使開發商更容易建造住房大樓。「灣區政府協會」(Association of Bay Area Governments)會長艾雷奇(Jesse Arreguin)表示，這是一個巨大改變，社區一直拒絕允許建房，州府介入消除障礙，確實影響塑造城市型態的能力。

柏克萊市中心新建案的六棟高層建築，若在屋崙或舊金山市中心可能不足為奇。但是，柏克萊是個擁有11萬5000人的城市，其中包括一所擁有4萬5000名學生的大學，但市中心卻僅有3棟12層樓以上的大樓，最近一棟18層樓旅館於2022年開業。

柏克萊於2012年允許少數高層建築的市中心計畫獲得批准之後，反對人士試圖通過投票 推翻。擬議中的第一棟大樓經歷30多次公開會議與一場訴訟，之後所有障礙被消除，開發商卻於2020年取消提案，因為經濟景氣不再強勢。

但是，目前環境不同，不僅在柏克萊，包括低收入住房建築提案，州府規定密度獎勵高達60%，同時限制城市自行決定尋求設計改變、或超出先前法律規定「社區利益」(community benefits)的財務優惠，規則適用於包括柏克萊及舊金山等城市。換言之，尋求在城市建設的開發商，幾乎自動具資格獲得州府獎勵經費。

同等重要的是，市府與縣府在對項目計畫進行投票之前，不能舉辦超過五次的公開聽證會。直接地說，反對增長的當地政府無法藉由延長公共程序來阻礙開發商。

艾雷奇在市議會任職時，曾抵制市中心發展計畫。但他現在表示，自己的觀點多年來發生變化，他對較年長居民反對開發不再那樣在意，因為學生不應住在城市某些部分地區，「我們需為所有人提供住房，柏克萊學生住房嚴重短缺，對偏遠租房市場產生連鎖效應。」

他指出，對正在發生的轉變感到興奮，市中心適合進行密集且以公共交通為導向發展的地點。將學生公寓視為次等，也是錯誤且虛偽的，尤其是大學試圖在自己土地上建造公寓時、在法庭遭對反對者堅決抗爭時。