柏克萊市中心將建16-28層6大樓
柏克萊自1971年以來，僅曾建造一棟13層樓以上的建築。不過，柏克萊市中心即將比灣區任何一個地方更可展示加州全州性住房政策，是如何改變本地城市規模。無論是好還是壞，市中心正計畫建造16-28樓層的6棟建築物。
有越來越多柏克萊居民與其他灣區城市居民，現在更能夠接受當地需要為所有類型民眾提供住房。此外，沙加緬度州府立法人士通過一系列法案，促使開發商更容易建造住房大樓。「灣區政府協會」(Association of Bay Area Governments)會長艾雷奇(Jesse Arreguin)表示，這是一個巨大改變，社區一直拒絕允許建房，州府介入消除障礙，確實影響塑造城市型態的能力。
柏克萊市中心新建案的六棟高層建築，若在屋崙或舊金山市中心可能不足為奇。但是，柏克萊是個擁有11萬5000人的城市，其中包括一所擁有4萬5000名學生的大學，但市中心卻僅有3棟12層樓以上的大樓，最近一棟18層樓旅館於2022年開業。
柏克萊於2012年允許少數高層建築的市中心計畫獲得批准之後，反對人士試圖通過投票推翻。擬議中的第一棟大樓經歷30多次公開會議與一場訴訟，之後所有障礙被消除，開發商卻於2020年取消提案，因為經濟景氣不再強勢。
但是，目前環境不同，不僅在柏克萊，包括低收入住房建築提案，州府規定密度獎勵高達60%，同時限制城市自行決定尋求設計改變、或超出先前法律規定「社區利益」(community benefits)的財務優惠，規則適用於包括柏克萊及舊金山等城市。換言之，尋求在城市建設的開發商，幾乎自動具資格獲得州府獎勵經費。
同等重要的是，市府與縣府在對項目計畫進行投票之前，不能舉辦超過五次的公開聽證會。直接地說，反對增長的當地政府無法藉由延長公共程序來阻礙開發商。
艾雷奇在市議會任職時，曾抵制市中心發展計畫。但他現在表示，自己的觀點多年來發生變化，他對較年長居民反對開發不再那樣在意，因為學生不應住在城市某些部分地區，「我們需為所有人提供住房，柏克萊學生住房嚴重短缺，對偏遠租房市場產生連鎖效應。」
他指出，對正在發生的轉變感到興奮，市中心適合進行密集且以公共交通為導向發展的地點。將學生公寓視為次等，也是錯誤且虛偽的，尤其是大學試圖在自己土地上建造公寓時、在法庭遭對反對者堅決抗爭時。
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