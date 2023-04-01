聖荷西希爾頓西嘉酒店出售南塔大樓 將改建辦公場所或住宅

位於聖荷西市中心的希爾頓西嘉酒店（Signia by Hilton）的南塔大樓正在出售。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西 市中心的希爾頓西嘉酒店（Signia by Hilton）的南塔大樓正在出售，預計可能會改造成辦公場所或準住宅。專家認為，這能夠為市中心帶來更多人流，促進當地經濟，但有酒店員工擔心因此失去工作。

聖荷西希爾頓西嘉酒店是一座雙塔建築，共有805間客房。根據酒店業主赫爾博德（Sam Hirbod）和商業房地產 公司JJL的營銷手冊，目前正在出售的是有264間客房的南塔。擁有541間客房、酒店大堂、餐廳、健身 中心、游泳池、大小會議空間和其他便利設施的北塔不在出售之列，業主將保留它並作為一家傳統酒店以希爾頓西嘉的品牌繼續經營下去。

正在出售的南塔2018年完成了超過1200萬元的翻新改進，有多種房間戶型，面積從450到1350平方英尺不等。聖荷西市中心協會首席執行官斯特丁斯基（Alex Stettinski）認為，讓兩座塔樓的用途多樣化是有道理的。如此一來，北塔可以住滿酒店客人，而南塔則住滿長期租戶。

房地產公司Ritchie Commercial的總裁里奇（Mark Ritchie）表示，理論上，更多的酒店客人和其他類型的租戶入住南塔，會帶來更多的人，有助於市中心發展。

這樁交易似乎對各方都有利，然而尚不清楚酒店房間減少後，是否會相應地縮減人手。一位不願透露姓名的酒店客房服務員向本報表示了她的擔心，因為在她看來，沒有那麼多房間需要打掃，辭退一些人是合理的。她表示，自己很需要這份工作，雖然辛苦，但賺得還不錯，而且離家比較近，方便照顧家人。