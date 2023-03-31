北美路加醫療傳道會 推動烏克蘭醫療援助募款

北美路加執行長鄭博仁醫師目前人在孟加拉進行醫療短宣。（北加路加提供）

去年二月俄羅斯入侵烏克蘭 ，舉世震撼。北美路加醫療傳道會表示，當時響應國際基督徒醫學 協會號召，發起一次性募款，集資購買和運送急需的醫療物資到烏克蘭戰區，同時也連絡烏克蘭基督徒醫學協會，將捐款直接匯給他們，在很短的時間就達到預定目標。

戰事已延續超過一年，需要的幫助難以估計。為進一步了解並能繼續協助烏克蘭基督徒醫學協會在做的各項醫療援助工作，北美路加表示，將與台灣基督徒醫學協會及台北馬偕醫院組織醫療團，4月17日出發前往烏克蘭，將實際了解烏克蘭醫學協會醫療援助。

北美路加執行長鄭博仁醫師目前人在孟加拉進行醫療短宣。（北加路加提供）

北美路加執行長鄭博仁醫師表示，希望能與烏克蘭基督徒醫學協會或其他團體討論較長遠方案，持續對烏克蘭在戰時及戰後提供幫助。他說，目前已在孟加拉和納米比亞兩大地區的貧民社區有醫療和其他援助計畫，希望烏克蘭能成為第三個據點。

時間：募款4月15日截止，醫療團4月17日出發

支票 ：抬頭請寫LCMM，寄到LCMM 44790 S. Grimmer Blvd，Suite203 Fremont CA 94538