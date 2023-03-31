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灣區9縣擺脫乾旱 過度用水不用被罰款了

編譯組／灣區30日電
灣區終於脫離乾旱，灣區各水利局結束限水政策。（美聯社）
灣區終於脫離乾旱，灣區各水利局結束限水政策。（美聯社）

加州今年濕潤的冬季使全州大部分地區的水供應得到加強。根據30日發布的一份加州乾旱地圖顯示，灣區9個縣的所有地區，都已經擺脫了乾旱。在全州範圍內，只有28%的地區仍被繼續歸類為乾旱，但都不再是極端或特殊的乾旱情形。許多地方水務機構已經結束了居民澆水限制和對過度用水徵收的附加費用。

聯邦氣象部門對下周的天氣展望表明，濕潤的天氣有可能會繼續下去，全州大部分地區仍有可能會繼續下雨。上周，州長紐森（Gavin Newsom）宣布結束許多因乾旱而出抬的全州性緊急規定，然而，州府一些管理水供應的緊急權力仍然有效，全州對浪費用水的幾項禁令也沒有終止，比如禁止在下雨後48小時內給戶外澆水，以及用猛水沖洗人行道和車道。

灣區最大的水務機構已經取消了他們的對抗乾旱政策，或即將取消。這意味著，在許多地方，不再對過度用水進行罰款，不再限制一周中的某些日子的戶外澆水，也不再有乾旱附加費。

29日，加州東灣水利局（EBMUD）結束了北加州最嚴格的用水政策之一：對用水過多的家庭進行罰款。本月，該機構還停止了對水費收取8%的附加費。

附近的阿拉米達縣水利局（Alameda County Water District）將於周六（4月1日）結束其乾旱附加費，但要求客戶減少15%的政策仍然有效。

下個月，舊金山公用事業委員會（San Francisco Public Utilities Commission）預計將投票取消其乾旱附加費，從5月1日起生效。但該機構將繼續要求舊金山居民減少5%的用水量，同時要求購買城市供水的郊區社區減少16%。

在南灣，聖他克拉拉谷水利局（Santa Clara Valley Water District）將考慮暫停執行允許居民每周只澆水兩天的政策。該水利局本周得到了一個好消息：農墾局宣布其加州水庫今年將提供比近年來更多的水。

康曲柯士達水利局（Contra Costa Water District）預計將在下周投票結束其乾旱附加費，並決定未來的節約政策。

但旱情的減少或結束，並不意味著加州已經擺脫乾旱風險。地下含水層仍然因多年的抽水而枯竭，樹木和野生動物也在努力適應從乾旱到極端雨雪的重大轉變。包括州長在內的州政府官員一直不願意宣布加州乾旱的結束，因為他們意識到，加州部分地區仍然存在水供應的挑戰，擔心乾旱天氣最終還會再回來。

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