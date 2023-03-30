聖谷醫療中心管理不當 新團隊6月接手

RNPA工會副主席卡馬拉表示，醫護人員被毆打、辱罵已經成為平常事（記者王子涵／攝影）

聖他克拉拉谷醫療中心（VMC）爆發多次員工抗議遊行 ，指控院方管理不當導致醫生加班嚴重、急救病人等待時間過長、雇員流失等問題。最終，聖縣議會在月初決定不與原管理公司續約，聖谷醫療中心將迎來新公司接管。

縣議會在日前一致決定不再與俄亥俄州 的USACS公司續約。這家公司負責管理聖谷醫療中心急診部、門診等人事工作。聖荷西 當地的急診醫師管理協會（EPAMC）將負責接下來五年的醫院管理工作。新的合約價值為5146萬元，有效期至2028年6月。

急診醫師管理協會管理著灣區多家醫院的急診室，包括聖荷西歐康纳医院、佛利蒙華盛頓醫院，以及吉爾洛的聖路易斯地區醫院。

一線醫療工作者希望新管理公司能夠為目前醫院混亂的管理制度帶來轉機。在1月的抗議中，急救室護士海沃德（Janelle Howard）指出，患者等待急救室的時間通常在四小時到八小時左右，一些患者在等待期間失去了生命。長時間的等待也導致醫護人員成為患者的發洩口。

RNPA工會副主席卡馬拉（Allan Kamara）表示，襲擊醫護人員的事件急速上升。她表示，醫護人員被毆打、辱罵已經成為平常事。在最近的一次事故中，醫護人員被一名患者打中面部，失去意識。「行醫的人變成了患者。」卡馬拉說。「上個月這裡發生了40起襲擊醫護人員的案件，真實數字肯定會更多。」

在一封寫給聖縣縣長史密斯（ Jeffrey V. Smith）的聯名信中顯示，聖谷醫療中心目前空缺的崗位超過674個，而全縣空缺崗位有2103個。代表聖縣4000名護士的RNPA工會也有多達300個空缺崗位。

USACS首席醫療官回應道：「我們注意到聖縣決定走不同的方向，我們尊重這一決定。我們只希望為聖他克拉拉谷的病人提供最好的醫療服務。」