聖荷西州大學生住房緊張 擬砸3.3億擴建校舍

聖荷西州大在美國主要大學城市的25所大學中，性價比排名第八。（記者王子涵／攝影）

聖荷西 州大計畫向位於市中心的校區投入3.34億元，擴建校舍緩解學生住房緊張。

學校官員表示，校園村3號項目預計在2027年夏天完成，取代老校區的宿舍和餐廳。兩棟新建校舍將包含1007張床位，一個容納900人的餐廳和一個歡迎中心。根據校方的調查，在目前2萬8000名本科學生中，超過40%的學生正面臨住房危機。

負責校園開發和運營的首席總裁法斯（Charlie Faas）表示，聖荷西市中心以及灣區對教職工和學生來說，是非常昂貴的居住地。聖荷西州大將努力為師生提供可負擔的住房選擇。

目前校園擴建項目仍處於規畫階段，校方正尋求聯邦的資助，校方還未公開招標。

根據近日Credit Summit的研究，聖荷西州大在美國主要大學城市的25所大學中，性價比排名第八。這一項研究立即引起學生住房倡議團體的質疑。他們認為，學校在當地可能是可負擔的選擇，但放在全國範圍，其成本並不畫算。

聖荷西州大社會學教授林普頓（Scott Lipton）表示，研究與學生與當地的實際狀況並不相符。

Credit Summit的研究顯示，學生在學費、住房、食品、水電、網絡和健身 房的月支出約為3899元，名單中最實惠的大學是威斯康星大學，每月費用為3074元。名單中最貴的學校是水牛城大學，每月為4552元。

林普頓指出，即便住進校內最便宜的公寓，學生也要在2023年春季學期花費5624元，即每月1125元，而不是研究中統計的819元，而這也僅僅是住房、水電和網絡的花銷。

「學生不得不選擇更擁擠的合租房。」林普頓說，「在一個兩居室的公寓中，往往要住著七、八個人。」

聖荷西州立大學遊民 聯盟主席馬亞諾（Anthony Majano）表示，住房是學生的一項重大開支，即便沒有住房費用，支付學費也十分困難。「2021年的調查顯示，聖荷西州立大學學生遊民占11.2%。」馬亞諾說，「許多學生要面對高油價的挑戰。他們的目標是在大學期間實現零債務，做一份兼職工作償還學生貸款是普遍的選擇。」