我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

舊金山天氣變換不定 1天迎2場冰雹 傍晚轉晴

聖荷西州大學生住房緊張 擬砸3.3億擴建校舍

記者王子涵／聖荷西報導
聖荷西州大在美國主要大學城市的25所大學中，性價比排名第八。（記者王子涵／攝影）
聖荷西州大在美國主要大學城市的25所大學中，性價比排名第八。（記者王子涵／攝影）

聖荷西州大計畫向位於市中心的校區投入3.34億元，擴建校舍緩解學生住房緊張。

學校官員表示，校園村3號項目預計在2027年夏天完成，取代老校區的宿舍和餐廳。兩棟新建校舍將包含1007張床位，一個容納900人的餐廳和一個歡迎中心。根據校方的調查，在目前2萬8000名本科學生中，超過40%的學生正面臨住房危機。

負責校園開發和運營的首席總裁法斯（Charlie Faas）表示，聖荷西市中心以及灣區對教職工和學生來說，是非常昂貴的居住地。聖荷西州大將努力為師生提供可負擔的住房選擇。

目前校園擴建項目仍處於規畫階段，校方正尋求聯邦的資助，校方還未公開招標。

根據近日Credit Summit的研究，聖荷西州大在美國主要大學城市的25所大學中，性價比排名第八。這一項研究立即引起學生住房倡議團體的質疑。他們認為，學校在當地可能是可負擔的選擇，但放在全國範圍，其成本並不畫算。

聖荷西州大社會學教授林普頓（Scott Lipton）表示，研究與學生與當地的實際狀況並不相符。

Credit Summit的研究顯示，學生在學費、住房、食品、水電、網絡和健身房的月支出約為3899元，名單中最實惠的大學是威斯康星大學，每月費用為3074元。名單中最貴的學校是水牛城大學，每月為4552元。

林普頓指出，即便住進校內最便宜的公寓，學生也要在2023年春季學期花費5624元，即每月1125元，而不是研究中統計的819元，而這也僅僅是住房、水電和網絡的花銷。

「學生不得不選擇更擁擠的合租房。」林普頓說，「在一個兩居室的公寓中，往往要住著七、八個人。」

聖荷西州立大學遊民聯盟主席馬亞諾（Anthony Majano）表示，住房是學生的一項重大開支，即便沒有住房費用，支付學費也十分困難。「2021年的調查顯示，聖荷西州立大學學生遊民占11.2%。」馬亞諾說，「許多學生要面對高油價的挑戰。他們的目標是在大學期間實現零債務，做一份兼職工作償還學生貸款是普遍的選擇。」

馬亞諾表示，即便學生就讀一所可負擔的大學，然而聖荷西是全美生活成本最高的城市之一，這使得在這裡就讀的學生背負著巨大的經濟負擔。

聖荷西州大計畫擴建市中心校舍，緩解學生住房緊張。（聖荷西州大提供）
聖荷西州大計畫擴建市中心校舍，緩解學生住房緊張。（聖荷西州大提供）

聖荷西 遊民 健身

上一則

49人迎世足 爭取1.2億元翻修球場

下一則

聖荷西社區工作者 性侵未成年被捕

延伸閱讀

「給阿媽的一封信」電影全美巡迴 4/1聖荷西展演

「給阿媽的一封信」電影全美巡迴 4/1聖荷西展演
打擊犯罪出新招 聖荷西註冊民間監控攝像

打擊犯罪出新招 聖荷西註冊民間監控攝像
聖荷西前社區活動工作者長期性侵多名未成年 終於被捕

聖荷西前社區活動工作者長期性侵多名未成年 終於被捕
涉嫌竊盜學校設備 44歲聖荷西男遭捕

涉嫌竊盜學校設備 44歲聖荷西男遭捕
聖荷西男子多次闖入學校盜竊 終於被捕

聖荷西男子多次闖入學校盜竊 終於被捕

熱門新聞

連鎖炸雞快餐店Popeyes在加州的菜單價格引發網絡熱議，全美各地網友爭先曬出他們所在位置的炸雞價格。（圖片取自Popeyes網站）

Popeyes高價炸雞引熱議 各地網友比拚各地價格

2023-03-23 19:14
將天然氣暖爐換成電爐的費用恐高達2萬元。（取自官網）

淘汰天然氣改用電？研究：恐須花費2萬

2023-03-25 12:32
圖為盜賊剪掉的門鎖。（記者劉先進 ／攝影）

戴頭燈拿電鋸破門 北加金山華埠8商戶被偷 損失10萬

2023-03-23 19:32
屋崙華埠治安最近惡化，有8家商戶晚上被偷。圖為監控錄像。（記者劉先進 ／攝影）

北加囂張搶匪劫財不成引爆槍戰 亞裔中彈身亡

2023-03-28 18:37
ChatGPT開發者奧特曼接受訪問時坦承，他也有點害怕ChatGPT。（美聯社）

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

2023-03-26 01:31
加州未來幾天即將出現這個冬季的第13個大氣河風暴。（美聯社）

今冬第13個大氣河風暴 周一襲灣區

2023-03-26 02:18

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議