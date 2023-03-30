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49人迎世足 爭取1.2億元翻修球場

記者王子涵／聖他克拉拉市報導
李維球場翻新好的包廂將吸引更多高消費的球迷來到現場觀看比賽。（49人提供）
李維球場翻新好的包廂將吸引更多高消費的球迷來到現場觀看比賽。（49人提供）

舊金山49人（San Francisco 49ers）計畫向美式足球大聯盟（NFL）體育場基金借款1.2億元，在2026世界杯比賽前，升級翻新李維球場（Levi's Stadium）。計畫包括翻新高級包廂和計分顯示屏等，同時球隊希望能在同年舉辦第60屆超級碗比賽。

NFL年會28日在亞歷桑納州舉辦，各支球隊的老闆將就翻新計畫資金投入進行投票。除李維球場，辛辛納提猛虎隊的主場也同樣申請借款。

知名體育記者開普蘭（Daniel Kaplan）表示，49人隊一直以來是聯盟收入最高的球隊之一，若此次球場升級成功，將更加鞏固這一地位，同時，聖他克拉拉市是承辦2026年世界杯的城市之一，49人申請成為當年超級碗舉辦地也是勢在必得的事。

49人季票擁有者張哲遠表示，能夠在一年內欣賞到世界杯和超級碗兩大世界頂級體育賽事，是灣區球迷的幸運。「體育賽事能給灣區帶來的經濟活力是無限的，這對疫情後灣區的經濟復甦也是利好消息。」張哲遠說。

李維球場建成已進入第十年，這次升級將主要針對高級包廂。李維球場共有170間套房，此次升級將增加9間頂級包廂。49人已然是NFL收入最高的球隊之一，而球隊希望通過此次升級在吸引大型活動的同時，帶動體育場周圍300畝的地產開發項目。

首席營收官捨恩伯格（Brent Schoeb）說：「我們位於矽谷的中心，也是世界財富500強的第二大集中地。通過市場分析，頂級包廂是客戶的需求所在，翻新提高整個場館的商業價值，同時產生更多的收入。」

翻新工程將在下賽季後開始，記分牌和數字廣告牌也將很快進入施工階段。

NFL體育場基金是用於資助球隊對球場的修建項目，聯盟要求每隻球隊拿出34%的比賽收入納入總資金中，與其他31個球隊分享。若49人的場館翻新計畫被批准，球隊將暫時無需共享其門票收入，並投入到翻修中，其餘資金將以低息貸款的方式獲得。

李維球場翻新好的包廂將吸引更多高消費的球迷來到現場觀看比賽。（49人提供）
李維球場翻新好的包廂將吸引更多高消費的球迷來到現場觀看比賽。（49人提供）

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